Вам буде цікаво! Читайте в номері за 25 жовтня

Дороги – артерії життя

Чималу частину свого життя ми проводимо в дорозі. Довіряємося водіям і шляховикам, але завжди хочемо, щоб подорож – далека чи близька – була комфортною та безпечною. Завтра ті, хто нас возить, прокладає та ремонтує дорожні шляхи, відзначатимуть професійне свято. Та не факт, що у них буде вихідний, така вже в них доля – працювати й у свята, і в будні, й у вихідні дні. І все заради того, щоб пасажирам було зручно та комфортно, щоб вони могли швидко дістатися з точки А до точки Б.

Про те, в якому стані перебувають дороги Кам’янського району, які види ремонтів там зроблено та в якому обсязі, в публікації на п’ятій шпальті суботнього номера газети «Гомін» розповідає наш кореспондент.

Вітчизняне, значить якісне

Упродовж майже чверті століття з ініціативи Торгово-промислової палати та за сприяння Міністерства економічного розвитку проводиться республіканський конкурс «Придністровська якість». Його мета – представити та ближче ознайомити покупців з товарами, що у нас виробляються, і послугами, які надаються економічними агентами. А в тому, що вони відмінної якості, можуть переконатися як місцеві споживачі, так і гості.

Наші кореспонденти разом із членами конкурсної комісії побували в організаціях і на підприємствах та пересвідчилися у високій якості товарів, вироблених придністровськими працівниками. Їхні враження – на 4-й сторінці нашого тижневика.

Художник, що малює життя

Думки та почуття художника відображені в його картинах. Коли він хоче поділитися ними з навколишнім світом, то виставляє їх на суд глядачів. Якщо почуттів, думок і картин накопичується багато, він влаштовує виставки. Так готові роботи стають результатом творчих пошуків, відповідями на одвічні життєві запитання.

Жіноче обличчя образотворчого мистецтва було представлене в Рибниці, а в мальовничі околиці Гоян на пленер виїхала група придністровських майстрів пензля, педагогів ДШМ, щоб природою рідного краю надихнутися на нові творчі роботи.

На виставці та пленері побували наші кореспонденти, перейнялися духом творчості, поспілкувалися з авторами робіт і написали про це проникливі матеріали. Бажаєте знати про що? Відкрийте новий випуск газети «Гомін» на 8-й сторінці.

Журналісти республіканської газети «Гомін» підготували для читачів низку публікацій, присвячених:

робочим будням працівників органів державної влади;

діяльності Центрвиборчкому;

дню народження першого Президента ПМР Ігоря Смирнова;

75-річчю військ спеціального призначення;

результатам спортивних змагань;

перлинам придністровського краю.

Головне фото Надії Полонської.