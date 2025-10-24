Анонс газеты «Приднестровье» на 25 октября

Водители, механики, диспетчеры, кондукторы – все, кто связан с дорогой, отмечают профессиональный праздник. Эти люди – главные герои субботнего номера газеты «Приднестровье».

Вся наша жизнь — непрерывное движение, и зачастую оно связано с дорогой, а значит и с транспортом. Являясь одним из ведущих перевозчиков пассажиров города, более тридцати лет осуществляет свою деятельность МУП «Бендерское троллейбусное управление». Его машины курсируют по восьми маршрутам, из которых семь городских и один междугородный. Подробности — в материале «Троллейбус следует по маршруту…».

«Работа как образ жизни» — рассказ о приобретающем всё большую популярность сельском туризме. Проживание в гостевых домах, ночёвки на фермах, активный отдых и прогулки, пешие и иные, в лесной зоне на свежем воздухе — всегда интересны туристам. Как никто другой понимает это Екатерина Калашникова, чей открытый не так давно в Меренештском лесу гостевой дом привлекает всё больше отдыхающих…

Научный прогресс оставляет далеко позади привычный уклад, лишает былого значения народные промыслы, но он же и заставляет вдруг вспомнить об их неизменной актуальности. О том, как прийти «К гармонии по лозе», — в одноименном материале.

С момента изобретения автомобиля и на протяжении всего ХХ столетия роль этого вида транспорта только возрастала. «От «москвича» до «ламборгини» — небольшая зарисовка ко Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Продолжаем рассказывать о заселении нашего края в конце XVIII — начале XIX веков. На сей раз повествование о первых жителях Григориополя — армянских переселенцах. Нынешний приднестровский райцентр в этом плане уникален. Он единственный из двух отстроенных городов в Российской Империи армянскими беженцами из Османской Империи. Второй слился с одним из городов-миллионников. Читайте — «Строители Григориополя».

На странице «Форум. Трибуна общения» — письма наших читателей. Здесь живые истории, добрые слова, наболевшие вопросы и благодарность людям, не прошедшим мимо чужой беды.

Осень зовёт в лес — за грибами, впечатлениями и вдохновением. Вместе с автором вы отправитесь по знакомым тропинкам, где каждый поворот хранит тайну. Тёплый рассказ о «тихой охоте» «Приезжайте, пособираем…» — о природе, смелости и любви к родной земле.

Даже самые грамотные порой допускают ошибки, не замечая, как в речь проникают просторечия и неверные формы. Проверьте себя: всё ли из привычных выражений действительно звучит правильно? Об этом – в рубрике «Грамотеи».

В конце номера – по традиции новости спорта, рубрика «День в истории» и прогнозы на предстоящую неделю.