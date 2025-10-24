Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 25 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Ау ревенит акасэ зече елевь нистрень (дин Рыбница, Дубэсарь, Каменка, Днестровск, Тираспол ши Бендер), каре тимп де трей сэптэмынь с-ау одихнит ын Чентрул пентру Копий «Орленок» дин Федерация Русэ. Принтре ей ау фост ши трей каменчень, Акиле Кутковецкий, Дмитрий Кутковецкий ши але Валерией Вальковская, чей май прегэтиць ын материалул програмулуй школар ши май активь пе тэрымул обштеск, с-ау одихнит ын табэра ку ун реӂим де активитате нон-стоп «Стремительный» дин кадрул Чентрулуй аминтит.

Тинерий ышь ымпэртэшеск импресииле ын артиколул «Ай ноштри ын «ОРЛЕНОК».

Личеул Теоретик «Л. С. Берг» дин Бендер есте ун чентру модерн де инструире, фокар ал ноилор идей, локашул традициилор стрэмошешть пентру ӂенерация каре привеште ку сигуранцэ ын виитор. Ын анул курент ел а ымплинит 35 де ань.

Интервеним ку крымпее дин вяца ачестей институций де ынвэцэмынт ын артиколул «Аша се кэлеште оцелул!»

Тоамна ла сат есте чел май фаворабил анотимп пентру а марка сэрбэториле. Е тимпул де а фаче биланцурь ши де а ста ла о масэ ротундэ ку тоць ай тэй. Ну ын задар, ын трекут, ануме тоамна се жукау нунциле ын сателе молдовенешть. Пробабил, астфел шь-ар путя аргумента маркаря челор 70 де ань де вяцэ Валентина Анатолиевна Кодымская дин сатул Жура, районул Рыбница. Пынэ азь доамна е ла даторие, фиинд де неынлокуит ын СРЛ «Михайловка-Агро» дежа де 20 де ань.

Деталий гэсиць ын артиколул «О лекцие де тинереце фэрэ чифре»

Лукрэриле елевилор Александрей Чеснова, педагог де технолоӂие ын шкоала медие №2 дин Каменка, те импресионязэ прин диверситатя де теме оглиндите, мулцимя де техничь ши материале фолосите ын лукрэриле сале. Ын мыниле професоарей ши але елевилор мэрӂелеле, пьеля, оаселе ши солзий де пеште, хыртия, аца, паеле, кафяуа, пьетричелеле ши настурий принд о вяцэ ноуэ.

Деспре мунка унуй ом де креацие читиць ын артиколул «Омул дин пряжмэ».