Анонс газеты «Приднестровье» на 18 октября

В субботнем выпуске газеты «Приднестровье» читателей ждут истории о профессии и призвании, о долге и сострадании, о памяти, взрослении и любви. Люди, события и судьбы, которые не оставят равнодушными.

18 октября в Приднестровье отмечают профессиональный праздник — День бухгалтера. Сегодня это одна из самых востребованных профессий. Для себя её раз и навсегда выбрала ведущий бухгалтер филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение» города Бендеры Елена Куликовская, которая работает на предприятии уже сорок лет! Об этом — в очерке «Идти на работу с радостью».

На днях юбилейный день рождения отметила Наталья Тимофеевна Гейне, председатель первичной ветеранской организации и женсовета села Ближний Хутор. Отличным подарком к юбилею стал вручённый ей Орден Почёта. «Живу по заветам отца» — рассказ об этой прекрасной и неравнодушной женщине.

Портрет Руксанды, дочери молдавского господаря Василия Лупу, вдовы гетманского сына Тимофея Хмельницкого, владевшей в XVII веке Рашковом, долгое время оставался окруженным всевозможными преданиями. Но с недавних пор у нас в руках достоверные исторические сведения. О том, чем прославилась «Хозяйка Рашкова», — в одноименном материале.

Каждому из нас в жизни рано или поздно приходится сталкиваться с душевными терзаниями или моральными дилеммами. Подростковые переживания, утрата близкого человека, семейные сложности… Сегодня мы всё чаще доверяем свои переживания психологам, потому что и грамотных таких специалистов с годами становится больше. Об одном из них узнаете из материала «Нужен ли психологу психолог?».

Рубрика «Окно в природу» продолжает знакомить читателей с представителями отечественной флоры и фауны. На этот раз речь пойдёт о птицах из семейства голубиных. Вяхирь и сизарь, кольчатая и обыкновенная горлинки – герои зарисовки «Голуби бывают разные».

Иногда жизнь заставляет разбираться в самых сложных, подчас невообразимых ситуациях. Но не стоит спешить осуждать кого-то. О том, каково это, оказаться одному против всех – короткая жизненная зарисовка «Подарок на восемнадцатилетие».

«Папа» — история о семейных ценностях, заботе, простых радостях и тех уроках, что остаются с нами на всю жизнь.

В конце номера вы узнаете, чем знаменателен этот день, а также о событиях в спорте и планируемых культурных мероприятиях.