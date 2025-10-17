Вам буде цікаво! Читайте в номері за 18 жовтня

Свято нашої столиці

Тираспольчани відзначили 233-й день народження улюбленого міста, «кращого на Землі». Його і людей, які в ньому живуть, поєднує спільна доля, тому що будь-який населений пункт – це не стільки територія, скільки його жителі. Немов квіти, численні людські біографії органічно вплітаються в строкатий і різноголосий міський вінок.

Святкова програма цього року видалася насиченою і тривалою. Напередодні Дня міста з журналістами поспілкувалася столичний градоначальник Ілона Тюряєва. В межах діалогу обговорили створення комфортних умов для життя городян. У ньому відчувалася любов до рідного міста, пульс його сучасного життя.

Про низку святкових заходів читайте на першій і третій шпальтах свіжого номера тижневика.

Про силу духу й силу волі

Люди з інвалідністю, що цілком природно, хочуть бути залученими у соціальні процеси. Вони цінують повагу, підтримку та можливість жити повноцінним життям нарівні з іншими.

Одним із найпоширеніших способів адаптації таких людей до звичного життя є заняття фізичною культурою і спортом. У Придністров’ї живе чимало параспортсменів, які прославляють республіку на міжнародних аренах. Тільки перемоги не приходять самі по собі. Шлях до них лежить через наполегливі тренування і змагання.

На них побував наш кореспондент і розповів про дух суперництва та волю до перемоги. Читайте на 6-й шпальті чергового номера друкованого органу.

«Дракони», на старт!

Неодмінним атрибутом здорового способу життя є фізичні навантаження. Це вже стало аксіомою. Географічне розташування нашої республіки вздовж річки Дністер позначається на переліку спортивних дисциплін, якими можна займатися для зміцнення здоров’я. Серед них і веслування. У Придністров’ї цей вид спорту має давні й славні традиції. Варто згадати тираспольчанку Ларису Попову, яка у 1980 році в Москві стала олімпійською чемпіонкою.

В останні роки особливу популярність здобули гонки на човнах класу «Дракон». Змагання проводяться у Тирасполі, Бендерах, Рибниці. Організатором недавньої регати у столиці став Державний митний комітет. Присвятили змагання 33-річчю створення ДМК.

Про азарт спортивної боротьби непрофесіоналів читайте на 7-й шпальті суботнього номера газети «Гомін».

Журналісти «Гомону» також підготували для читачів газети ще низку матеріалів, присвячених:

робочим будням органів державної влади;

пам’яті про придністровців, які зробили великий внесок у розвиток республіки;

ідентичності придністровського народу;

важливості охорони праці;

спортивним баталіям.

Головне фото Сергія Марченка