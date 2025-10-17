Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 18 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Промоваря патримониулуй културал девине о нечеситате, пентру а пэстра идентитатя ши валориле спечифиче фиекэрей нациунь. Ын ачест сенс, институцииле де ынвэцэмынт ау ун рол есенциал ын формаря ши консолидаря конштиинцей културале а тинерилор. Ын база ачестор валорь, акум 10 ань, а фост ынфиинцат Чентрул културий молдовенешть ын шкоала медие молдовеняскэ де културэ ӂенералэ №3 дин Дубэсарь. Респонсабиле пентру активитатя ачестуя сынт професоареле Валентина Сахановски, Светлана Кашу, Ана Плешко, Мариана Тунтулеско ши Олга Ребдева.

Нина Константиновна Брославская, децинэтоаря градулуй дидактик супериор, дежа 21 де ань есте професоарэ де лимбэ молдовеняскэ ын шкоала №15 дин Бендер. Думняей есте инициатоаря креэрий ын шкоалэ а музеулуй «Каса Маре», децинэтоаря Дипломей Президентулуй РМН ши а титлулуй «Еминент ал Ынвэцэмынтулуй Публик». Елевий ши колеӂий Ниней Константиновна не-ау ворбит деспре персоналитатя ши активитатя думняей.

Речент, орашул Каменка а примит оаспець дин Франца, каре ау венит ынтр-о визитэ офичиалэ ши де скимб де експериенцэ. Визита а авут ка скоп консолидаря релациилор де колабораре динтре челе доуэ комунитэць, промоваря скимбулуй културал ши дескопериря традициилор локале.

