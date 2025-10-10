Анонс газеты «Приднестровье» на 11 октября

В субботнем номере газеты «Приднестровье» читатель встретится с теми, кто не боится выбирать сложный путь, кто сохраняет внутренний свет даже после тяжёлых испытаний, кто вдохновляет своим примером – в жизни и на сцене, в деревне и в мегаполисе, в молодости и в «серебряном возрасте».

Он мог бы остаться в Москве с хорошей работой и стабильным заработком, но выбрал медицину и Приднестровье. Денис Воронин — молодой медбрат, для которого забота о людях стала делом жизни. История «Живет такой парень» — о верности своему выбору, внутренней силе и настоящем призвании.

Поэт, путешественник, журналист… Приднестровскому и российскому писателю Никандру Елагину довелось побывать на Кубе, и у берегов Канады, на Крайнем Севере. В составе советских военных специалистов наш земляк участвовал в разрешении Карибского кризиса. О том, что из себя представляет «Кругосветка по-елагински» – в одноименном материале.

Это очерк о людях, чьё детство прошло сквозь ужас войны, но чьи сердца остались способными к любви, творчеству и светлой вере в добро. Один из таких людей — поэт Анатолий Медынский, чья судьба стала настоящей «Музыкой жизни».

Ветеран труда из села Белочи Максим Еремеевич Галяс — человек, который посвятил жизнь не только созидательному труду, но и сохранению памяти о прошлом. Его уникальные исследования истории родного края стали настоящим наследием для будущих поколений. В преддверии его 90-летия мы расскажем о судьбе самородка в очерке «Забыть историю –предать память предков».

Редакция возобновляет молодежную рубрику «ЭтаЖи» — голос нового поколения. В очередном выпуске — три искренние истории от студенток ПГУ о родном селе, любви к театру и Учителе с большой буквы.

В школе молодого журналиста прошла встреча с человеком, которого в Приднестровье знают даже те, кто телевизор не смотрит. Актёр, шоумен, телеведущий и режиссёр Артём Мазур рассказал о своём пути от КВН до драматических ролей, о родителях и о том, как не бояться идти наперекор. Об этом — в материале «Будьте творческими и не бойтесь экспериментировать».

Скажите, не бывало ли с вами такого, что, зная прекрасно свои сильные и слабые стороны, вы говорите: «Нет, это точно не про меня!». Но жизнь – чрезвычайно странная штука, она, словно насмехаясь, подставляет ножку именно там, где не ждал. Рассказ «Переноска» – на первый взгляд, самая простая история. Но вопрос остается открытым: «Как перенести самого себя?».

«Мои года- мое богатство» — рубрика о людях старшего поколения, чья жизнь стала примером силы, преданности и душевной глубины. Они продолжают трудиться, вдохновлять, хранить память и делиться жизненным опытом.

В конце номера – новости спорта, кулинарный рецепт, а также афиша и астрологический прогноз на предстоящую неделю.