Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 11 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Маратонул конкурсулуй «Калитатя нистрянэ» л-а прелуат ынтреприндеря «Рассвет» дин капиталэ. Ачаста партичипэ ла конкурс пентру а трея оарэ. Ла ынтреприндере лукрязэ оамень ку дефичиенце де ведере, каре конфекционязэ ши асамблязэ о гамэ екстинсэ де артиколе дин масэ пластикэ. Де дата ачаста ын атенция журиулуй ау фост патру моделе ной де прелунӂитоаре електриче.

Деталий гэсиць ын артиколул «Де ла продукцие ла чертификаре»

Оксана Косовская, артистэ ши мештерицэ дин Тираспол, лукрязэ ну доар ку мыниле, чи ши ку суфлетул. Пиктурэ, трикотаж, бродерие, рестаураре де бижутерий – тоате коекзистэ ын универсул ей креатив, ка ынтр-о симфоние де текстурь ши кулорь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Симфоние де текстурь ши кулорь ын ателиерул Оксаней Косовкая».

Деспре Дмитрий Голосной дин Тираспол о маре парте а нистренилор ау аузит ну о сингурэ датэ. Ыл куноск ка прешединте ал организацией «ИнваЛайф», инициятэ ын анул 2012 де ел ынсушь. Астэзь мембри ай организацией сынт чирка 50 де оамень, принтре ачештя сынт ши персоане ку дизабилитэць. Деспре екипа фиделэ а луй Дмитрий ши ун шир де проекте сочиале имплементате де ей афлаць ын артиколул: «Ынтр-о авентурэ плинэ де дескоперире»

Астэзь тотул паре сэ се миште ку витезэ. Фабричиле продук ын серие ши густуриле се униформизязэ. Екзистэ оамень, ынсэ, каре алег сэ креезе алтфел — ку рэбдаре, ку мигалэ ши ку суфлет. Александра Журба есте уна динтре ачесте мештерице. Ынтр-ун интервиу пентру зиарул «Адевэрул Нистрян» еа не-а дескис уша кэтре универсул жукэриилор трикотате, о луме моале, блындэ ши профунд персоналэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Повешть дин фире ши суфлет».