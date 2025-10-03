Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 4 октомбрие, ал зиарулуй ностру

Ын шкоала молдовеняскэ №1 дин Каменка Марина Юриевна Подопригора, директор-аджункт пентру едукацие ши ынвэцэтор де лимбэ ши литературэ русэ ши молдовеняскэ, мунчеште апроапе 20 де ань, мунка ей фиинд апречиятэ ыналт. Ый реушеште де минуне ши активитатя организаторикэ, ши чя педагоӂикэ, фапт де каре не конвинӂе нумероаселе дипломе але дисчиполилор думняей, пе каре ле кыштигэ ла олимпиаде пе обьект, конкурсурь районале ши републикане.
Аре глас ӂингаш ши импунэтор Лудмила Кириловна Рыбак, уна динтре ведетеле школий медий дин сатул Жура, районул Рыбница. Есте о ынвэцэтоаре тынэрэ, плинэ де енерӂие ши идей иноватоаре. Шь-а ынчепут кариера педагоӂикэ чирка 25 де ань ын урмэ, ревенинд ын шкоала наталэ, дупэ абсолвиря студиилор супериоаре, пентру а се алиния ка колегэ ла фоштий сэй даскэль.
Ла лукрэриле симпозионулуй интернационал КамАрт, десфэшурат ын Нистрения, а партичипат ши Сергей Кулин, ун артист венит дин Република Чехэ, ку рэдэчинь украинене, каре ымбинэ скулптура, пиктура ши черамика ынтр-ун демерс профунд спиритуал. Лукрэриле сале реченте, инспирате де бисеричиле нистрене, ау атрас атенция прин тематика релиӂиоасэ ши абордаря лирикэ, плинэ де медитацие интериоарэ.
Дежа ал трейля ан ауторитэциле орашулуй ши районулуй Рыбница, колабораторий Палатулуй де Културэ организязэ тимпул либер ал четэценилор ын етате, инвитынду-й ла дансурь ын паркул чентрал сау ын Пяца Викторией. Ынчепынд ку ореле 17.00, музика рэсунэ ын тоате сымбетеле ши думиничиле ку тимп фрумос. Теренул де данс мереу е агломерат.
