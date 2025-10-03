Вам буде цікаво! Читайте в номері за 4 жовтня

Наша інтелектуальна еліта

День учителя – найпопулярніше професійне свято, оскільки світ ділиться на меншість, яка вчить, і більшість, яка все життя навчається. Це день, коли особливо хочеться віддати данину поваги нашим педагогам.

Це вони пояснюють дітям, чому дорівнює число «пі»; чому відбулася французька революція; яка валентність того чи іншого хімічного елемента; «що таке добре, що таке погано». Це вони декламують вірші геніїв і допомагають довести теорему, вчать, виховують, оберігають від скверни, дають путівку у доросле життя. І так урок за уроком, день за днем, місяць за місяцем, рік за роком.

Напередодні професійного свята держава високо оцінила щоденну, самовіддану працю тих, хто сіє «розумне, добре, вічне». Нагороди колегам вручила міністр просвіти Світлана Іванишина.

Про те, як педагоги зустріли свято, читайте на 4-5 сторінках чергового випуску тижневика «Гомін».

Ярмарок вакансій

Він став місцем зустрічі тих, хто шукає роботу, і тих, хто її пропонує. Разом вони обговорюють умови подальшої співпраці. Нерідко їхні інтереси не збігаються, проте, коли консенсус, до взаємного задоволення, досягається, можна бути впевненим: на сторони чекає щасливе і благополучне майбутнє. Це тому, що роботі належить третина нашого життя, вона є його найважливішою складовою. Реалізуватися в житті означає стати досвідченим професіоналом, майстром своєї справи. Ярмарок вакансій робочих місць – давно перевірена і зарекомендована форма працевлаштування, балансування ринку трудових ресурсів.

Ярмаркову подію, що відбулася у столиці, відвідала і наш кореспондент.

На газетній шпальті № 3 свіжого видання вона розповіла передплатникам «Гомону» про те, де можна знайти гідну роботу або навчитися новій професії.

Спортивне єднання молоді

Традиційна Першість з легкої атлетики у столиці зібрала понад 250 спортсменів з усіх міст республіки та представників із Молдови. Учасники змагалися у стрибках в довжину, бігу з бар’єрами, метанні диска і ядра.

Захопливі змагання розгорнулися на двох майданчиках: високі швидкості та амбіції панували на міському стадіоні столиці та у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву № 2 імені В. Долгіна.

Директор цієї спортивної установи Олександр Іванко розповів, що кожна команда відбирає кращих атлетів, які можуть гідно показати свій потенціал на змаганнях такого рівня. «Першість стала не лише майданчиком для перевірки майстерності юних спортсменів, а й важливим етапом у підготовці до міжнародних стартів. Для багатьох юнаків і дівчат це шанс заявити про себе, а для тренерів – можливість оцінити, над чим ще потрібно працювати», – зазначив заслужений діяч фізичної культури.

Про перебіг змагань читайте на 8 сторінці видання.

Журналісти «Гомону» підготували для читачів газети ще низку матеріалів, які розповідають про:

95-річчя головного вишу країни;

діалог міністра охорони здоров’я з майбутніми лікарями;

розвиток сільського туризму у Дубоссарському районі;

проблеми, що хвилюють літніх людей;

переваги «зеленої» енергетики;

зелене вбрання наших міст і сіл;

здорове серце.

Головне фото Сергія Марченка.