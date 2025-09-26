Анонс газеты «Приднестровье» на 27 сентября

В субботнем номере газеты «Приднестровье» читателей ждут встречи с талантливыми людьми и интересные истории.

Известно, что в потребительской корзине овощи занимают второе место после хлеба. Сегодня, когда всё больше людей задумываются о здоровом питании, особенно важно знать, откуда к нам на стол попадают овощи. Крупнейшим производителем овощных и зерновых культур Слободзейского района является сельскохозяйственная фирма «Фикс», продукция которой реализуется под известной каждому приднестровцу торговой маркой «Терновские овощи». Об этом в материале «От поля до сердца покупателя».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения».

Союз журналистов Москвы объявил международный творческий конкурс, посвящённый детям Великой Отечественной войны. Будучи маленькими, они не могли воевать, но так же, как и все советские люди, испытали на себе тяготы войны. Они не учились в школе, у них не было игрушек, они рано начали работать. Дети в то время в войну не играли, они в ней жили. Это особая категория граждан, пострадавшая от неё. В столь престижном конкурсе принять участие охотно согласились и приднестровцы. Мы начинаем публикацию материалов очерком «Жертвенная любовь».

Погружаясь в историю семьи, нескольких её поколений, обязательно соприкасаешься с теми эпохальными событиями, на фоне которых протекает жизнь одного рода. Отчий дом и семья — вечные ценности, которые неподвластны времени. Узнавая историю своих дедов-прадедов, своих близких, мы лучше понимаем историю края, города, села… Об этом — в материале «Прошлое ради будущего».

При сегодняшнем изобилии марок автомобилей довольно трудно представить, что всего полвека назад по родному городу ездило не так много разновидностей легковушек. А как в семидесятые реагировали на сделанный своими руками «Кадиллак»? – ответ в очерке «Самый заметный человек в Тирасполе».

Мы продолжаем публикацию материалов о редких и исчезающих представителях отечественной флоры и фауны. Нынешний рассказ об удивительном животном. Его от прочих представителей семейства рукокрылых отличают громадные уши. Поэтому и материал, посвященный этому зверьку, называется «Летающий заяц».

Все когда-то бывает в первый раз. Но если впечатления от того, как впервые сел за парту, припомнит далеко не каждый, то любовь – первая любовь! – в большинстве случаев глубоко врезается в память. О том, как заявляет о себе раннее чувство спустя годы – в постоянной рубрике «Житейские перекрестки» «Любовь нечаянно нагрянет».

