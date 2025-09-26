Анонс газеты «Приднестровье» на 27 сентября

В субботнем номере газеты «Приднестровье» читателей ждут встречи с талантливыми людьми и интересные истории.

Фото Виктора Громова.

Известно, что в потребительской корзине овощи занимают второе  место после хлеба. Сегодня, когда всё больше людей задумываются  о здоровом питании, особенно важно знать, откуда к нам на стол попадают овощи. Крупнейшим производителем овощных и зерновых культур Слободзейского района является сельскохозяйственная фирма «Фикс», продукция которой реализуется под известной каждому приднестровцу торговой маркой «Терновские овощи». Об этом в материале «От поля до сердца покупателя».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения».

Фото из архива Елены Знагован.

Союз журналистов Москвы объявил международный творческий конкурс, посвящённый детям Великой Отечественной войны. Будучи маленькими, они не могли воевать, но так же, как и все советские люди, испытали на себе тяготы войны. Они не учились в школе, у них не было игрушек, они рано начали работать. Дети в то время в войну не играли, они в ней жили. Это особая категория граждан, пострадавшая от неё. В столь престижном конкурсе принять участие охотно согласились и приднестровцы. Мы начинаем публикацию материалов очерком «Жертвенная любовь».

Фото Виктора Громова.

Погружаясь в историю семьи, нескольких её поколений, обязательно соприкасаешься с теми эпохальными событиями, на фоне которых протекает жизнь одного рода. Отчий дом и семья — вечные ценности, которые неподвластны времени. Узнавая историю своих дедов-прадедов, своих близких, мы лучше понимаем историю края, города, села… Об этом — в материале «Прошлое ради будущего».

Фото из архива семьи Филипенко.

При сегодняшнем изобилии марок автомобилей довольно трудно представить, что всего полвека назад по родному городу ездило не так много разновидностей легковушек. А как в семидесятые реагировали на сделанный своими руками «Кадиллак»? – ответ в очерке «Самый заметный человек в Тирасполе».

Фото из открытых источников.

Мы продолжаем публикацию материалов о редких и исчезающих представителях отечественной флоры и фауны. Нынешний рассказ об удивительном животном. Его от прочих представителей семейства рукокрылых отличают громадные уши. Поэтому и материал, посвященный этому зверьку, называется «Летающий заяц».

Фото из открытых источников.

Все когда-то бывает в первый раз. Но если впечатления от того, как впервые сел за парту, припомнит далеко не каждый, то любовь – первая любовь! – в большинстве случаев глубоко врезается в память. О том, как заявляет о себе раннее чувство спустя годы – в постоянной рубрике «Житейские перекрестки» «Любовь нечаянно нагрянет».

Традиционно в номере международный дайджест, гороскоп, день в истории, рецепт от великих, погода.