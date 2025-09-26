Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 27 септембрие, ал зиарулуй ностру

Ын Нистрения ку пейсажеле сале питорешть ши традицииле богате дескоперь ун адевэрат тезаур — таленте инедите ши мултикултуралисм каректеристик доар цэришоарей ноастре. О довадэ а ачестей афирмаций есте колективул фолклорик «Дорулец» дин сатул Коротна, районул Слобозия. Артистеле колективулуй, биневоитоаре, глумеце ши талентате не-ау повестит ку инспирацие деспре активитатя лор.

Деталий гэсиць ын артиколул «Традицие, инспирацие, креацие».

Деспре макрамеу – о артэ стрэвеке а ымплетитулуй прин нодурь, каре ревине астэзь ын форцэ ын дизайнул интериор ши ын модэ не-а повестит Галина Тудвасова, маестрэ ын арта макрамеулуй дин Тираспол. Думняей не-а дескис уша кэтре о луме плинэ де фире, симболурь ши инспирацие.

Деталий гэсиць ын артиколул «Арта нодурилор».

Камера де Комерц ши Индустрие а дат старт едицией а XXIII-я а конкурсулуй «Калитатя Нистрянэ – 2025». Прима ынтреприндере, каре шь-а презентат продусул комисией де експерць, а фост СРЛ «Кристалл» дин сатул Терновка, районул Слобозия. Ку история апарицией, технолоӂииле ши екипаментеле модерне де продукцие не-а фамилиаризат директорул ынтреприндерий Вера Вилгелмовна Кодрян.

Деталий гэсиць ын артиколул «Калитате дин Терновка»