Вам буде цікаво! Читайте в номері за 27 вересня

Вибір

У житті досить часто доводиться робити вибір. Іноді він має доленосний характер. Так було у Придністров’ї на початку 90-х, коли підприємства, організації, установи, що тут працювали, масово переходили під юрисдикцію молодої держави.

Особливо складним цей перехід був для співробітників силових структур, оскільки вони вже складали присягу. Та геополітична катастрофа зруйнувала Радянський Союз, люди втратили Батьківщину. Що робити? Тоді кожен вирішував сам за себе. 34 роки тому першими у Придністров’ї доленосний вибір зробили рибницькі міліціонери. Вони залишилися з народом, із земляками, з якими ходили в дитячий садок, навчалися у школі, працювали, жили поруч.

Про те, як нелегко зробити головний вибір у житті – в матеріалі нашого кореспондента, опублікованому на 4-й шпальті свіжого випуску тижневика «Гомін».

Замовляли ліки? Отримайте їх!

З березня нинішнього року за ініціативою Голови Уряду Олександра Розенберга в республіці реалізується проект з доставки лікарських засобів у сільські населені пункти. Доставку медикаментів жителям сіл організували співробітники ДУП «Пошта Придністров’я» та фармацевти ТОВ «Екстрактум». Споживачі задоволені.

Про соціальну місію поштовиків і фармацевтів, можна прочитати на третій шпальті чергового номера газети «Гомін».

Служитель лози

Володимир Дорма – уродженець Дубоссарського району. Свого часу навчався у знаменитій «Бауманці» в Москві. Та рідна земля і батьки покликали його назад. І син «землі придністровської» відгукнувся на цей поклик.

У 30 років виноградар очолив Дойбанське виробництво Тираспольського винно-коньячного заводу і керує ним вже три десятиліття. А тут і власний ювілей настав – 60! З нагоди значущих дат невтомна професійна самовіддана праця винороба була гідно оцінена державою – його удостоїли ордена «За заслуги».

Що значать для ювіляра виноградники в околицях Дойбан, яку роль у житті Володимира Дорми відіграли земляки – в нарисі про заслуженого майстра виноградних справ, опублікованому на шостій шпальті суботнього номера газети.

Журналісти «Гомону» підготували ще низку публікацій, присвячених:

повсякденній діяльності органів державної влади;

підготовці столиці до зими;

ідентичності придністровського народу;

ювілею Кам’янської спортивної школи;

емоціям від рок-концерту в рамках проекту «Відкритий мікрофон»;

ювілею Спілки письменників Придністров’я;

майстру-виноробу, переможцю конкурсу «Домашнє вино – 2024»;

стравам національних кухонь.

Головне фото Надії Добрянської.