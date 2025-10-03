Анонс газеты «Приднестровье» на 4 октября

Школа, музыка, история, война, природа и преодоление — в этом субботнем номере газеты «Приднестровье» много героев. И многие из них — учителя: не только по профессии, но и по своему жизненному примеру.

Средняя школа №14 Тирасполя отметила 80-летие. Уникальная история, тёплая атмосфера, талантливые педагоги и директор, знающий почти каждого ученика по имени. Почему эта школа стала для многих особенным местом, узнаете из материала «Дети дают нам смысл жизни».

Со времен победоносного Аттилы и на полтора тысячелетия вперед слово «гунн» стало синонимом свирепого дикаря. Но кое-кто все равно хотел бы вызвать соответствующие ассоциации, причем – в свой адрес. «Гуннская речь императора Вильгельма» – о чем, про кого? Узнаете из постоянной рубрики «Народ как река».

День учителя — праздник тех, кто открывает школьникам мир знаний, воспитывает, приобщает к активной жизни. Особенно если подопечные — первоклашки. О дружбе и взаимопонимании, знаниях, которых не бывает много, и воспитании, без которого не обойтись при формировании полноценной личности, а ещё о роли во всём этом школьного учителя, — небольшая зарисовка под названием «Что в портфеле первоклашки?».

Двадцатилетний юбилей Приднестровского государственного хора и личный юбилей его художественного руководителя и главного хормейстера пришлись на 2025 год. В сложные во всех отношениях времена она остаётся бессменным капитаном своего «музыкального корабля». О Татьяне Твердохлеб и её замечательном коллективе расскажет очерк «Наше счастье внутри».

«Приднестровье» часто пишет о людях, которые в той или иной мере имеют отношение к нашему краю. На сей раз повествование будет об великолепном русском и советском композиторе Семене Чернецком, который дирижировал сводным оркестром на параде Победы в Москве в 1945 году. Ныне же его марши исполняются оркестрами по всему миру. Статья так и называется «Гений военно-оркестровой музыки».

Всемирный день охраны диких животных, отмечаемый 4 октября, ещё раз напоминает нам о хрупкости и уязвимости природы нашей планеты. Об истреблённых и исчезающих видах, а также о попытках сохранить и даже возродить их заново расскажет эссе «Мечты о дрофах и страусах».

Анастасия Дымчук стала первой женщиной, спустившейся с семитысячника Пик Ленина на сноуборде — без кислородной маски и в одиночку. История смелости, силы духа и любви к горам — в интервью «Оставляя в горах свое сердце».

Война пришла в их жизни, когда они были детьми. Но, несмотря на страх, голод, потерю и тяжёлый труд, они выросли, стали Учителями с большой буквы и добрыми, сильными людьми. «Познавшие войну» — трогательный рассказ о детях войны Марии Гвоздицкой и Валентине Галяс.

Любое керамическое изделие представляется уязвимым, хрупким. Но если мы обратимся к археологии, то увидим, что львиная доля науки о древностях посвящена изучению глиняной посуды. Поэтому, если уж говорят, что подлинная красота вне времени, то к красоте, запечатленной керамистами, это применимо вдвойне. «Погончарим?» – предлагает автор одноименного материала.

В конце номера читателей ждет афиша выходного дня, спортивные новости и интересные факты из мира архитектуры и филологии.