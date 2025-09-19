Вам буде цікаво! Читайте в номері за 20 вересня

Життя як факел

У рік 35-річчя нашої державності доречно згадати про людей, які її створювали та захищали. Неординарні особистості, сміливі, мужні, самовіддані, справжні бійці з несправедливістю за права і свободи земляків. Саме такі становили плеяду засновників ПМР, борців і творців. Багатьох уже немає поруч з нами. Однак те, що вони зробили для нинішнього і майбутніх поколінь придністровців, для своєї батьківщини, не підлягає забуттю, адже пам’ять – категорія вічна.

Серед них і Андрій Манойлов. Він прожив коротке, проте яскраве і насичене життя. Немов Данко, жив, освітлюючи шлях до істини та справедливості іншим. Його ім’я поєднують створення органів державної безпеки та Рахункової палати. Вже тільки цього достатньо, щоб увійти в історію ПМР.

Особистості одного з засновників нашої держави присвячений нарис, опублікований на четвертій сторінці чергового випуску тижневика «Гомін».

Незламні

Людям з обмеженими можливостями здоров’я дуже важливо адаптуватися в суспільстві, яке повинно їх приймати. Одним із способів досягти цієї мети є фізична культура і спорт. У Придністров’ї чимало параспортсменів, які прославляють державу на міжнародних аренах. Проте перемоги не приходять самі собою.

В основі спортивних успіхів – багатогодинні тренування під керівництвом наставників. А ще республіканські змагання – чемпіонати та першості.

Про це журналісти газети «Гомін» розповідають на 6-й тематичній шпальті сьогоднішнього номера друкованого органу.

Неординарні люди



Вже стало журналістським штампом твердження про те, що в Придністров’ї живуть талановиті, креативні, винахідливі люди. Адже це й справді так!

Можливо, такий характер, який називають придністровським, викристалізувався із рис представників різних національностей, що населяють цю благословенну землю. А ще наші люди красиві! І зовні, і внутрішньо.

Знову переконатися в цьому читачі «Гомону» можуть, якщо прочитають нариси, розміщені на п’ятій шпальті нашого тижневика.

Журналісти «Гомону» підготували ще низку публікацій, з якими знайомлять читачів у суботньому випуску газети. Вони про:

повсякденну діяльність органів державної влади, спрямовану на поліпшення економічного і соціального становища республіки;

35-у річницю ЦВК та її нинішню діяльність з організації виборчої кампанії до органів представницької влади;

ідентичність придністровського народу;

духовне та моральне виховання молодого покоління;

мінливість долі у складні 90-ті роки;

милосердя придністровців.

Головне фото Сергія Марченка.