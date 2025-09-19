Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 20 септембрие, ал зиарулуй ностру

Ынтр-ун сат питореск, унде традицииле ши мештешугуриле сынт пэстрате ку сфинцение, трэеште о доамнэ деосебит де талентатэ. Есте ворба деспре Екатерина Моцпан, маестру ын артэ ши мештешугурь популаре дин сатул Коротна, районул Слобозия. Еа есте моштенитоаре а уней династий де мештешугарь: буника — цеся ковоаре, мама – брода. Пе лынгэ ачесте пасиунь, Екатерина а май дескоперит ынкэ уна — креаря фигуринелор дин пэнушь де порумб.

Ын фиекаре диминяцэ микуций класелор примаре де ла шкоала дин сатул Офатинць, районул Рыбница, ышь аштяптэ ку драг ынвэцэтоаря — Габриела Вячеславовна Терлецкая. Мэрунцикэ ши ла статурэ звелтэ, ушор се пьерде принтре фетицеле дин класа а патра. Ынсэ бобочеий ый деслушеск вочя динтр-о мие, фиинд нерэбдэторь сэ-й читяскэ гындуриле, сэ-й урмэряскэ пасул ши сэ акумулезе куноштинце. Опиния обьективэ а тинерей есте луатэ ын консидераре ши де колещь.

Екзистэ даскэль каре ну доар предау, чи ши инспирэ. Каре ну доар ындрумэ, чи ши трансформэ фиекаре лекцие ынтр-о експериенцэ де вяцэ. Принтре асеменя даскэль о гэсим ши пе професоарэ де математикэ Неонила Карповна Банул, каре активязэ ын шкоала медие де културэ щенералэ дин сатул Тея, районул Григориопол. Суб дирижаря атентэ а думняей математика девине о дисчиплинэ приетеноасэ.

Пенсионарул дин сатул Слобода-Рашково (районул Камнка) Пьотр Викторович Просяной пынэ ну демулт ера фоарте преокупат де агрикултурэ. Ши о фэчя господэреште, обцинынд роаде богате. Яр азь чей дой фечорь ай луй – Виктор ши Сергей — децин о господэрие де фермиерь. Непотул Сергей, деши аре доар 12 ань, мынуеште ку искусинцэ техника агриколэ, кяр ши о репарэ.

