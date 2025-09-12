Анонс газеты «Приднестровье» на 13 сентября

Главной темой субботнего номера газеты «Приднестровье» станут «Повелители голубого топлива». В нынешнем году о них уже много писали, но сейчас особый повод – люди, выбравшие нелегкую трудовую судьбу, требующую полной отдачи сил и времени, отмечают профессиональный праздник – День работника газовой промышленности.

Тысячелетия на берегах Днестра жили ираноязычные племена – киммерийцы, скифы, сарматы, аланы… Что мы знаем об этом многовековом господстве? «Эстафета иранцев. Аланы» – в постоянной рубрике «Народ как река».

Воспитанник столичной школы лёгкой атлетики, наш именитый спортсмен, метатель копья Николай Орлов продолжает покорять спортивные арены. О его карьере в спорте, достижениях, рекордах и увлечениях узнаете из интервью «Современный олимпионик».

Вера в чудеса, вера в сказку присуща детям в той же степени, как и доброта. Ребенок не пройдет мимо птицы с перебитым крылом, скажет: «Давай спасем, папа!». О волшебстве в природе и природе волшебства – в зарисовке «Как живешь, птичка?».

Когда-то столичный парк «Победа» был одним из любимых мест отдыха тираспольчан, особенно детей. В нём кипела жизнь, но сохранялись и тихие уютные уголки. Вспомнить те баснословные времена сквозь призму личного восприятия предлагает лирическая зарисовка «Многое прошло, машинки остались».

Начался новый учебный год. Лето прошло – и грустно оттого, что свобода позади, но в то же время наступило облегчение от заканчивающейся изматывающей жары. И, смирившись с неизбежным, мы начинаем получать удовольствие от прохладных вечеров и особой осенней атмосферы. Именно такую атмосферу авторы газеты «Приднестровье» попытаются создать для юных читателей на страничке «Маленький раскардаш».

Как известно, животных и растений на государственной символике превеликое множество. Причем есть как классические анималистические фигуры, включая и мифические существа, так и вполне реалистичные изображения. О наиболее интересных из них узнаете из очерка «Немного о гербовых «братьях наших меньших».

33 года назад заголовки газет и выпуски новостей по всему постсоветскому пространству сообщили о войне в Приднестровье. В обстреливаемую, но не сдающуюся республику на помощь защитникам спешили казаки, добровольцы, журналисты и артисты. Особенно поднимали боевой дух бойцов на передовой актёры Театра народной драмы из Иркутска. Воспоминаниями о том, как это было, поделилась Евгения Грибиняк. Читайте — «Иркутские богатыри».

В конце номера читателей ждут постоянные рубрики «Вам Телеграм», «День в истории», «Спортивная орбита», а также рецепт любимого лакомства Владимира Маяковского в рубрике «Кухня великих» и некоторые правила онлайн-этикета.