Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 13 септембрие, ал зиарулуй ностру

Александру Ковальчук, ын пофида дизабилитэций сале, се манифестэ ын диверсе домений ши девине о сурсэ де инспирацие прин куражул ши резилиенца са де зи ку зи. Ла ынчепут, ынсэ, тоате ау фост алтфел. Стереотипуриле ши липса де информацие й-ау рэпит токмай чинч ань дин вяцэ. А авут невое де мулт тимп ка сэ-шь акчепте реалитатя. Ши ятэ кэ акум, дупэ 25 де ань де ла моментул траӂедией, не асигурэ кэ дизабилитатя ну есте о сентинцэ, чи о провокаре, каре те фаче май путерник.
Деталий гэсиць ын артиколул «Скрынчобул вьеций».
Актуалменте ынтреприндеря «Маяк» дин Бендер (уна каре оферэ локурь де мункэ пентру персоанеле ку дефичиенце де ведере) функционязэ доар кынд диспуне де комензь. Ын анул курент а конфекционат ши а комерчиализат клеште пентру руфе, акум ва прокура аркурь металиче пентру ачеляшь артиколе. Тотушь, комензь ыс пуцине ши мулць мембри ай организацией, пентру а-шь ынтрецине фамилииле, се ангажязэ ла фирме партикуларе ка лукрэторь аукзилиарь сау хамаль.
Деталий гэсиць ын артиколул «Оамень ку воинцэ де фер».
Татиана Василевна Кушнир, директоаре а школий молдовенешть де културэ ӂенералэ №1 дин Каменка:
«Ын 10 ань ам реушит сэ фачем мулте, дар, лукру фиреск, проблемеле ну диспар ничодатэ. Урмязэ сэ май репарэм ши сэ май екипэм. Тотушь, ми се умпле инима де букурие, атунч, кынд реушим сэ реализэм чева фрумос пентру шкоала наталэ».
Деталий гэсиць ын артиколул «Родул уней мунчь комуне»