Вам буде цікаво! Читайте в номері за 13 вересня

Закарбований подвиг

Цього року ми відзначили 80-річчя Великої Перемоги. Вісім десятиліть тому час поділився на воєнний та повоєнний. Радянський народ вистояв у найважчих випробуваннях і переміг! То була спільна, одна на всіх Перемога над фашизмом. Був масовий героїзм і нещадна боротьба з непроханим ворогом. Запеклий опір загарбникам на полі бою і в тилу ворога. Був трудовий внесок під гаслом «Все для фронту! Все для Перемоги!».

Усе це знайшло відображення у фільмах, піснях, виставах, живопису. Журналісти, письменники, оператори, художники не тільки воювали, а й відображали подвиг радянського народу, щоб зберегти для майбутніх поколінь.

Про картини військової тематики, що демонструються в Бендерському історико-краєзнавчому музеї, розповідь нашого кореспондента з тематичної виставки «Переможна весна». Публікація на третій шпальті чергового випуску газети «Гомін».

У перших рядах

Одним із найважливіших процесів становлення молодої республіки був перехід підприємств, організацій, установ під юрисдикцію ПМРСР. Він був нелегким, часом болючим. Ішлося, зокрема, про структури, що вже існували. Та були й ті, що понад три десятиліття тому створювалися з «чистого аркуша». Серед них і служба безпеки Президента, яка нині має назву Державна служба охорони та діє під незмінним девізом «Вірність, обов’язок, присяга».

На четвертій шпальті свіжого випуску тижневика «Гомін» опубліковано матеріал про становлення цієї силової структури.

Газета: традиційна і новаторська

Друковане слово в усі часи мало колосальну вагу і значення. Не втрачається воно й нині, в період нових технологій та інноваційних проривів, що породили нові форми подання та поширення думок людей, інформації в широкому сенсі цього слова.

Проте якими б новаторськими не були сучасні способи подачі інформації, читання газет, як і раніше, відносять до правил хорошого тону, що свідчить про високий рівень культури людини. У широкому спектрі сучасних засобів масової інформації у газет своя, особлива ніша. Вони інформують, закликають, ведуть щиру бесіду з читачами.

Про переваги друкованих засобів масової інформації, нерозривний зв’язок редакцій з читачами, важливість передплатної кампанії на періодичні видання читайте на 8-й шпальті газети «Гомін».

Цього тижня творчий колектив «Гомону» підготував ще низку публікацій, які будуть цікаві читачам. Ви дізнаєтеся:

про повсякденну діяльність органів державної влади;

про зустріч керівника Мінцифри з першокурсниками ПДУ;

про історичні події, пов’язані з нашим краєм і молодою республікою;

про подолання життєвих труднощів людьми з обмеженими можливостями;

про талановитих і оптимістичних придністровців.

Головне фото Ніни Панаїди