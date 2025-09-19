Анонс газеты «Приднестровье» на 20 сентября

В субботнем номере газеты «Приднестровье» мы собрали вдохновляющие материалы о тех, кто воспитывает силу, выносливость и характер. В День работника физической культуры и спорта читайте о тех, кто ведёт за собой — на спортивных площадках и в жизни.

Татьяна Смирнова посвятила жизнь физической культуре и воспитала не одно поколение тираспольчан, вдохновляя их быть сильными, активными и настоящими. Её уроки — это не только спорт, но и уроки жизни, которые запоминаются навсегда. О пути, преданности профессии и бесконечной любви к детям — в интервью «Мечтаю, чтоб наш огонь не погас».

Лесничий Виктор Баранюк не просто знает лес — он живёт им, заботится о нём, сохраняет и приумножает зелёное богатство родного края. О настоящем хозяине земли, профессионале и человеке с большой буквы — очерк «С лесом на «ты».

Людские судьбы порой переплетаются самым неожиданным образом. Многие знакомы с работами великолепного советского художника-иллюстратора Евгения Кибрика, а также с произведениями известной писательницы и киносценариста Веры Кетлинской. Кибрик некоторое время прожил в наших краях. Кетлинская — дочь неоднозначной личности в истории российского флота. Подробнее — в публикации «Литературно-флотская сага».

Тему заселения нашего края после вхождения его в Российскую Империю продолжит «История о привилегиях колонистов» — очерк о переселенцах из западноевропейских стран. В первую очередь подразумевались немцы, основавшие на территории нынешнего Приднестровья несколько колоний.

В северной духовной обители нашей республики — Иоанно-Предтеченском монастыре появился рукотворный каскадный водопад, гармонично вписавшийся в природный ландшафт. Создали его скульпторы Николай и Анатолий Белые. О том, как это было, узнаете из интервью с авторами материала «Молитва под журчание водопада».

Постоянная рубрика «Мои года -моё богатство» старалась учесть темы, подсказанные нашими читателями – людьми «серебряного» возраста: как сохранить здоровье, вырастить хороший сад и другие не менее важные вопросы.

«Флоричика», в народе «Флорида» — так называется зарисовка-воспоминание о старом Тирасполе, навеянная рассказом Юрия Нагибина «Немота». Поностальгируем вместе с автором.

Много разных потенциальных наших помощников летает и ползает в «лилипутском» царстве насекомых. Даже самые крошечные из них способны оказать человечеству колоссальную пользу. Об этом расскажет рубрика «Окно в природу».

В конце номера – спортивные новости, афиша выходного дня, а также астрологический и метеорологический прогноз на предстоящую неделю.