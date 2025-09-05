Вам буде цікаво! Читайте в номері за 6 вересня

Захисники йшли у бій…

Фото Сергія Марченка.

Покликання справжніх мужчин – захищати Батьківщину, коли хтось посягає на її свободу і незалежність. Так вчинили придністровські чоловіки у 90-ті. Республіка опинилася в небезпеці, але в неї були захисники.

Під час зустрічі засновників республіки з журналістами, що відбулася напередодні 35-річчя ПМР у ДУ «Приднестровская газета», професійний військовий, захисник Придністров’я Павло Кузнецов згадував: «Кожен із нас знав, що в будь-який момент може загинути. Відповісти на вогонь не зможемо, оскільки боєприпасів вистачить лише на 10 хвилин бою. І розуміючи це, хлопці йшли у бій і гинули».

Про те, як створювалася придністровська армія, в яких горнилах загартовувався характер військовослужбовців, читачі газети «Гомін» можуть дізнатися з оглядової статті, опублікованої на третій шпальті чергового випуску.

Старт нового навчального року

Фото Павла Остапенка.

За парти 157 шкіл республіки сіли 43 тисячі учнів. Відрадно, що цього року поповнилися лави першокласників: у порівнянні з минулим навчальним роком їх на 32 особи більше. Школярів і студентів Придністров’я з Днем знань привітав Президент Вадим Красносельський.

У всіх навчальних закладах 1 вересня за традицією пролунав перший дзвінок, який дав старт новому походу юних придністровців за знаннями.

Про те, як пройшли урочисті лінійки у Республіканському українському теоретичному ліцеї-комплексі та столичній спеціалізованій (корекційній) школі-інтернаті, що в мікрорайоні «Кіровський», – у святкових репортажах наших кореспондентів, опублікованих на шостій сторінці «Гомону».

О спорт, ти – мир!

Фото Катерини Сидорчук.
Фото з архіву Романа Думанського.

Якби битви відбувалися тільки на спортивних майданчиках, світ став би набагато кращим: гуманнішим, справедливішим, благороднішим. Як ті, хто несе фізичну культуру і спорт у маси. Для спортсменів – це їхнє життя, наповнене зборами, тренуваннями, змаганнями, болем травм і радістю перемог.

Незважаючи на спеку, спортивне життя республіки не зменшує обертів. Це зміцнює здоров’я нації.

Про останні події спортивного життя Придністров’я написали наші журналісти. Їхні матеріали – на тематичній газетній шпальті № 7.

Творчий колектив газети підготував для читачів ще низку актуальних матеріалів, що розповідають про:

  • прес-конференцію Глави держави;
  • ювілей Прокуратури;
  • численні святкові заходи, що відбулися напередодні Дня Республіки;
  • день міста Кам’янки.

Головне фото Сергія Марченка.