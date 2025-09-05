Вам буде цікаво! Читайте в номері за 6 вересня

Захисники йшли у бій…

Покликання справжніх мужчин – захищати Батьківщину, коли хтось посягає на її свободу і незалежність. Так вчинили придністровські чоловіки у 90-ті. Республіка опинилася в небезпеці, але в неї були захисники.

Під час зустрічі засновників республіки з журналістами, що відбулася напередодні 35-річчя ПМР у ДУ «Приднестровская газета», професійний військовий, захисник Придністров’я Павло Кузнецов згадував: «Кожен із нас знав, що в будь-який момент може загинути. Відповісти на вогонь не зможемо, оскільки боєприпасів вистачить лише на 10 хвилин бою. І розуміючи це, хлопці йшли у бій і гинули».

Про те, як створювалася придністровська армія, в яких горнилах загартовувався характер військовослужбовців, читачі газети «Гомін» можуть дізнатися з оглядової статті, опублікованої на третій шпальті чергового випуску.

Старт нового навчального року

За парти 157 шкіл республіки сіли 43 тисячі учнів. Відрадно, що цього року поповнилися лави першокласників: у порівнянні з минулим навчальним роком їх на 32 особи більше. Школярів і студентів Придністров’я з Днем знань привітав Президент Вадим Красносельський.

У всіх навчальних закладах 1 вересня за традицією пролунав перший дзвінок, який дав старт новому походу юних придністровців за знаннями.

Про те, як пройшли урочисті лінійки у Республіканському українському теоретичному ліцеї-комплексі та столичній спеціалізованій (корекційній) школі-інтернаті, що в мікрорайоні «Кіровський», – у святкових репортажах наших кореспондентів, опублікованих на шостій сторінці «Гомону».

О спорт, ти – мир!

Якби битви відбувалися тільки на спортивних майданчиках, світ став би набагато кращим: гуманнішим, справедливішим, благороднішим. Як ті, хто несе фізичну культуру і спорт у маси. Для спортсменів – це їхнє життя, наповнене зборами, тренуваннями, змаганнями, болем травм і радістю перемог.

Незважаючи на спеку, спортивне життя республіки не зменшує обертів. Це зміцнює здоров’я нації.

Про останні події спортивного життя Придністров’я написали наші журналісти. Їхні матеріали – на тематичній газетній шпальті № 7.

Творчий колектив газети підготував для читачів ще низку актуальних матеріалів, що розповідають про:

прес-конференцію Глави держави;

ювілей Прокуратури;

численні святкові заходи, що відбулися напередодні Дня Республіки;

день міста Кам’янки.

Головне фото Сергія Марченка.