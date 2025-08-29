Анонс газеты «Приднестровье» на 30 августа

В субботнем номере газеты «Приднестровье» — история, которой мы гордимся. 35 лет Приднестровской Молдавской Республике: страницы памяти, судьбы людей, стоявших у истоков, и тех, кто сегодня продолжает строить будущее родной земли.

В преддверии юбилея республики газета «Приднестровье» пригласила отцов-основателей государства. «Встреча с патриархами» — о тех, кто заложил фундамент ПМР.

В преддверии Дня Республики Президент Вадим Красносельский провел традиционную пресс-конференцию для приднестровских и зарубежных журналистов. Глава государства ответил на вопросы о внешней и внутренней политике, положении дел в Приднестровье. Подробности читайте в материале «Я верю в признание ПМР».

Журналист, поэтесса, ветеран забастовочного движения Людмила Коломиец — одна из тех, кто стоял у истоков приднестровской государственности. В её рассказе — живая история борьбы, лидерства, убеждённости и веры в народ. Её голос и сегодня звучит так же уверенно, как и 35 лет назад. Читайте вдохновляющее интервью «По воле народа».

Она пользуется огромным уважением по всему Приднестровью. Людмила Мышакова — единственная женщина в Каменском районе, принимавшая участие в боевых действиях 1992 года. Её называют «Мама Люся» — это звание, пожалуй, дороже любых наград. И сегодня она продолжает быть активной и говорит с молодёжью о главном. Читайте в одноименном материале.

Татьяна Долишняя — женщина с твёрдым характером и добрым сердцем, одна из тех, кого выбирает время. Педагог, общественный деятель, активная участница становления Приднестровья, лидер женского движения в Дубоссарах. За её плечами — десятки лет борьбы, служения людям и настоящего подвижничества. «По зову души» — откровенный и вдохновляющий рассказ о ней.

Эта пара – пример для многих. Целых 50 лет вместе, полвека – это не шутки. Что было в их жизни за эти годы? Как же они умудрились сохранить свою семью, преодолев все трудности, испытания и искушения? Узнаем у самих героев – Валентины Петровны и Николая Ивановича Прокопенко. Об этом — в материале «Если бы мы не встретились…».

Четыре семестра подряд эта юная девушка выигрывает стипендию от «Шерифа», а в этом году и стипендию Президента. Анастасия Карагачан – молодой педагог в бендерской средней общеобразовательной школе № 15, трудится здесь чуть больше года. Судьба распорядилась так, что она стала учителем математики. Девушка уверена, это и было её настоящим предназначением. Подробнее — в очерке «Приднестровье меня не отпустило».

Иностранные туристы на улицах наших городов и сёл стали привычным явлением. Их мнение о нашей республике, впечатления о посещении достопримечательностей и памятных мест узнаете из интервью «Нам нравится ваш благодатный край!».

Сложнее всего сделать первый шаг. Даже нам, «здоровым». Что говорить о тех, для кого вдвойне сложен маневр. «Гроздь впечатлений» — зарисовка о том, как переехать из города в село и стать счастливым.

Гуляя по улицам родного города накануне Дня Республики, корреспондент задавал случайным прохожим один лишь вопрос: «Что для вас Приднестровье?». И все, как один, отвечали охотно и от ответов не отказывались. То ли день был такой, солнечный, один из последних августовских. То ли в воздухе уже витало что-то, напоминающее о приближающемся празднике всех приднестровцев… Что говорили люди на улицах, вы узнаете из репортажа «Дома ты – дома!».