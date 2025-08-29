Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 30 аугуст, ал зиарулуй ностру

Принтре тинерий нистрень, каре не-ау оферит ун мотив пентру мындрие, ау фост ши чей каре ау партичипант ла едиция а трея а Фестивалулуй Интернационал де Чинема пентру копий «Хрустальный источник», каре а авут лок ын орашул Ессентуки (Русия). Екипа тинерилор акторь де ла емисиуня «Че? Де унде? Де Че?» а редакцией пентру копий ал Примулуй Пост Нистрян де Телевизиуне ау филмат ку ажуторул унуй смартфон ун филм де скурт метраж «Вдогонку за мечтой» ши ау девенит лауреаць ай премиулуй президентулуй фестивалулуй.

Ынтр-о луме фэрэ де хотаре повештиле де драгосте интернационалэ девин дин че ын че май рэспындите ши инспиратоаре. Уна динтре ачестя есте ши чя а куплулуй Елена ши Дмитрий Зварич. Еа де националитате есте русоайкэ, нэскутэ ын Таӂикистан, яр ел — украинян, рэдэчиниле кэруя порнеск ын сатул Велыкоплоске (Украина). Фийчиле дежа сынт де ориӂине нистрянэ. Ла ной, ын Нистрения, ей ау креат о фамилие путерникэ ши плинэ де драгосте.

Гидул ну е доар ун симплу традукэтор, чи ши ун адевэрат амбасадор ал културий, ындрэгостит ын куриозитэциле цэрий ши сетос сэ ымпэртэшяскэ повештиле ши традицииле локалничилор. Де гизь талентаць аре норок ши република ноастрэ. Сэ фачем куноштинцэ — Мария Хорошунова ши соцул ей, Дмитрий, фондаторий компанией «Tiras Tours», каре се ангажязэ ын организаря екскурсиилор пентру персоане журидиче сау физиче. Есте токмай пентру ачей, каре дореск сэ куноаскэ история ши култура Нистренией ши сэ савурезе оспиталитатя бэштинашилор.

Ын ачесте зиле де аугуст, Валериу Григоревич Солдатенков маркязэ 60 де ань де активитате педагоӂикэ, 50 дин ей й-а дедикат мунчий ын шкоала де музикэ дин Бендер. «Сенсул вьеций меле е мунка, — не асигурэ маеструл. — Сынт феричит алэтурь де фамилие, де колеӂий ши дисчиполий мей!»

