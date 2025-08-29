Вам буде цікаво! Читайте в номері за 30 серпня

Плеяда борців і творців

Напередодні Дня Республіки саме час згадати про тих, хто створював, захищав і розвивав придністровську державність.

Неординарні особистості, сміливі, мужні, самовіддані, справжні лідери і борці з несправедливістю, за права і свободи земляків. Саме вони стояли в перших рядах боротьби за незалежний шлях Придністров’я. Те, що було ними зроблено для нинішнього і майбутніх поколінь придністровців, для своєї батьківщини, не підлягає забуттю, адже пам’ять – категорія вічна.

Творчий колектив газети «Гомін» підготував низку матеріалів, присвячених першим крокам нашої державності, їх можна прочитати у святковому випуску офіційного друкованого видання.

Вага друкованого слова

Наприкінці 80-х років минулого століття тиск, який чинив Кишинів на керівництво місцевих органів Компартії Молдавії, поширювався не тільки на громадські організації, створювані не за вказівкою зверху, а волею самого населення, а й на засновані ними ЗМІ.

Класичним прикладом може слугувати започаткований ОРТК друкований орган – бюлетень «Бастующий Тирасполь». Його номери арештовували, вилучали, певний час навіть друкували в українському місті Роздільна, настільки сильною була протидія «слову правди» як місцевих партійних органів, так і центральних кишинівських.

Про те, як група небайдужих ентузіастів створювала друкований рупор трудових колективів Придністров’я – у спогадах очевидців, опублікованих на третій шпальті чергового номера «Гомону».

У путь-дорогу за знаннями

Серпневий педагогічний форум – традиційна подія. Її витоки належать ще до радянської освіти, нащадки якої працюють з молодим поколінням.

Педфорум знаменує собою початок нового навчального року. Це час починань, нового витка розвитку галузі освіти.

Цього року професійну дискусію педагоги присвятили придністровському народу та впливу освіти на його розвиток. Вибір теми зумовлений тим, що 2025-й оголошений у Придністров’ї Роком придністровського народу.

Як навчати й виховувати «покоління гаджетів» Відповіді на ці запитання читачі можуть дізнатися з матеріалу нашого кореспондента, який багато років присвятив педагогіці, опублікованого на п’ятій шпальті «Гомону».

Журналісти нашої газети підготували до святкового номера, присвяченого Дню народження республіки, низку інших матеріалів, що розповідають про:

прийняття Декларації про незалежність ПМР;

ветеранів МВС та Афганістану;

нові друковані видання і тематичні виставки;

підготовку до нового навчального року в Дубоссарському районі;

соціальну підтримку людей з обмеженими фізичними можливостями;

свято закінчення жнив у Кам’янському районі.

Головне фото Сергія Марченка.