Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 6 септембрие, ал зиарулуй ностру

Кристина Перевознюк (Сандул) лукрязэ пе тэрымул педагоӂик 18 ань, Виктория Никитовская (Коваленко) аре о векиме ын домениу де 19 ань Татиана Сандул (Ковганец) — 35 де ань. Че ле унеште? Тоате фак парте динтр-о династие педагоӂикэ ку ун стаӂиу комун де мункэ де песте 100 де ань, темелия кэрея а пус-о Мария Кириловна Ковганец, каре с-а дедикат професией тимп де 40 де ань.

Фачець куноштинцэ, Виолета Харитоновна Бедрос, ынвэцэтоаре де историе ла шкоала дин Кицкань, фостэ шефэ а Музеулуй Глорией Милитаре. Думняей шь-а адус контрибуция ла комплетаря сайтурилор «Память народа» ши «Подвиг народа», есте аутоаре а кэрцилор «Картя меморией» («Локуиторий сатулуй Кицкань – партичипанць ла рэзбоаеле дин секолул ХХ») ши «Памяти живая нить».

«Дакэ ешть невэзэтор, ну ынсямнэ кэ ну ешть апт де мункэ сау ын ӂенере де нимик, — не асигурэ директоаря ынтреприндерий «Рассвет» дин капиталэ Татиана Новикова. — Ла ной мунческ 32 де оамень, 80 % динтре каре сынт ку дефичиенце де ведере де градул I ши II. Вэ асигур: калитатя мунчий лор есте уна импекабилэ. Ей пот сэ се кончентрезе ла максимум ын прочесул пе каре ыл ындеплинеск. Мыниле ли се мишкэ ла фугэ».

