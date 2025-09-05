Анонс газеты «Приднестровье» на 6 сентября

О сильных людях, их увлечениях, добрых традициях и вере в лучшее читатель узнает из очерков, рассказов и зарисовок, представленных в субботнем номере газеты «Приднестровье».

Территория сегодняшней ПМР в дореволюционные времена была поделена между тремя российскими губерниями – Херсонской, Подольской и Бессарабской. Население в каждой из них было довольно пёстрым по этническому признаку. Но Тираспольский уезд занимал особое место в Новороссии. Подробности — в материале «Плавильный котёл национальностей».

В 1995 году тогдашний директор завода «КВИНТ» Олег Баев с командой единомышленников приступили к возрождению виноградников в селе Дойбаны Дубоссарского района, начинали с сортоиспытательного участка площадью 15 га. Сейчас она расширилась до 1,5 тыс. гектаров, став крупнейшим в Европе виноградником. О людях, работающих на Дойбанском производстве, о нём самом и о красоте этих уникальных мест читайте в очерке «Низкий поклон виноградной лозе».

Любовь к профессии, творческие удачи, насыщенная яркими впечатлениями и неординарными событиями жизнь компенсирует многие жертвы, на которые приходится идти настоящим журналистам, честным и принципиальным, как Валентина Маликова. Ей, в прошлом работавшей в молдавском отделении ТАСС и ныне живущей в Тирасполе, посвящён очерк «Мы с вами одной крови».

В наше время улицы заполняют современные автомобили, и всё реже можно увидеть машину с характером и историей. Но именно такие экземпляры вдохновляют мастера-энтузиаста, «кулибина» из села Суклея Виталия Соколова. Читайте – «Из ржавчины – в блеск: машины с историей».

«Нереальные, чудесные эмоции!..» — так охарактеризовала своё пребывание во Всероссийском детском центре «Алые паруса» шестиклассница рыбницкой гимназии Лия Узун. О талантливой землячке и впечатлении от отдыха узнаете из одноименного интервью.

Сергей Полинчук — профессиональный массажист, спортсмен и очень целеустремлённый человек, который, несмотря на некоторые особенности здоровья, сам помогает людям. Он как никто другой знает, как сложно преодолевать жизненные трудности и невзгоды. «Светлый человек Сергей» — рассказ о нем.

Если бы мы провели опрос среди читателей, кого или что граждане избрали бы национальным символом из мира дикой природы, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что предпочтение было бы отдано белому аисту. О «Пернатом символе республики» узнаете из одноимённой зарисовки.

Древние говорили: nomen est omen. О том, может ли редкое имя предопределить жизненный путь, – в небольшом рассказе «Велимир».

В постоянной рубрике «Лучшие подруги» поговорим о том, что всех нас беспокоит в начале осени. Поднимем самые актуальные вопросы и постараемся найти на них самые верные ответы: как помочь детям пройти адаптацию к школе после летних каникул, как найти новых друзей в жизни, как не стареть женщине после 50.

В конце номера читателей ждут рубрики «День в истории», «Грамотеи» и «Окно в природу», а также прогноз магнитных бурь на сентябрь.