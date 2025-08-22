Вам буде цікаво! Читайте в номері за 23 серпня

Політики «першої хвилі»

Першим важче за інших. Ця сентенція повною мірою може бути віднесена до людей, яких прийнято вважати засновниками нашої республіки, яка зовсім скоро відзначить 35-й день народження. Для тих, хто присвятив розбудові держави все життя, це буде найголовніший подарунок.

Свідчення очевидців воістину історичних подій, що відбулися в Придністров’ї на рубежі століть, особливо цінні для нинішнього і майбутніх поколінь придністровців. Поділитися ними з журналістами республіканських ЗМІ та молодими дипломатами в ДУ «Приднестровская газета» завітали Ігор Смирнов, Володимир Риляков, В’ячеслав Загрядський та інші першопрохідці нашої державності.

Про що говорили патріархи придністровської політики, наші читачі дізнаються, якщо прочитають публікацію, розміщену на третій сторінці чергового номера газети «Гомін».

Він так любив рідну землю

Ім’я Віталія Глєбова назавжди вписане в історію становлення і розвитку придністровської державності. Де б не працював та не жив цей чоловік, його завжди тягнуло на малу землю – до Придністров’я, у Слободзейський район. Які б високі державні посади не обіймав, він ніколи не полишав турбот і сподівань звичайних людей. Усе його життя поєднане з сільським господарством і державним управлінням. Агроном за фахом, державний управлінець, учений, викладач і лідер за покликанням, який ніколи не боявся йти проти течії та загальної думки. Все це про Віталія Глєбова.

Про те, якою він був людиною, читачі «Гомону» можуть дізнатися з присвяченого Віталію Івановичу нарису, опублікованого на четвертій шпальті офіційного друкованого видання.

Повне визволення нашого краю

Придністровську землю у 44-му звільняли у два етапи. Лівобережну частину – навесні під час Одеської наступальної операції, а правобережну в самому кінці літа під час здійснення Яссько-Кишинівської. Її, до речі, дослідники історії вважають найбільш ефективною, швидкоплинною та з мінімальними втратами живої сили. Особливу роль у розгромі ненависного ворога і вигнанні його з радянської землі відіграли бої на знаменитому Кіцканському плацдармі. Нині це одна з найвизначніших історичних пам’яток Придністров’я.

Про те, як розвивалася найбільш успішна стратегічна операція Червоної Армії на південному заході країни, читачі суботнього випуску офіційного друкованого органу можуть дізнатися, якщо прочитають матеріал, опублікований на шостій сторінці.

Редакція «Гомону» в підготовлених для читачів публікаціях порушила такі актуальні теми:

участь придністровців, які мають громадянство Молдови, у виборах до парламенту РМ;

формування придністровської ідентичності;

проведення культурних заходів з національним колоритом у Кам’янському районі;

турбота про власне здоров’я.

