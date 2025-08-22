Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 23 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ын Мареле Рэзбой пентру Апэраря Патрией, ла егал ку бэрбаций, инлусив ку арма ын мынэ, ау опус резистенцэ инамикулуй ши фемеиле, ындеплининду-шь ку чинсте датория. Деачея ной, ӂенерация де астэзь, не плекэм капетеле ын фаца меморией ачестор фемей куражоасе, каре дежа ну май сынт принтре ной. Дин плеяда лор фаче парте ши локуитоаря григориополяна Олга Николаевна Васютинская.
Деталий афлаць дин артиколул «Ветеран ал рэзбоюлуй, ветеран ал мунчий».
Ла Бендер а авут лок акциуня «Изворул курат – грижа ноастрэ». Елевий школий № 18, гидаць де Елена Петровна Игнатьева, ынвэцэтоаре де биолоӂие ши кимие, ау адус ын ордине териториул дин пряжма изворулуй «Светлый», каре алиментязэ ку апэ лакул ситуат ын зона де одихнэ а картиерулуй Солнечный, лок преферат де локуиторь.
Деталий афлаць дин артиколул «О лекцие де еколоӂие».
Ынтр-ун интервиу емоционант, маеструл Игор Чобану, кореграф ши кондукэтор артистик ал Ансамблулуй де Стат Нистрян де Музикэ ши Дансурь Популаре «Виорика», а ворбит деспре провокэриле ши фрумусеця дансулуй молдовенеск ын зилеле ноастре: «Дансул популар молдовенеск есте ун стил де вяцэ. Н-аш путя трэи фэрэ ел. Прин данс трансмитем карактерул попорулуй, традицииле, фелул ын каре трэим ши симцим».
Деталий афлаць дин артиколул «Дансул – лимбажул суфлетулуй молдовенеск».
Сатул Катериновка дин районул Каменка, о локалитате неспус де фрумоасэ, а гэзудит ын кадрул проектулуй туристик «КАМЕНКА FEST+…суфлетул попорулуй нистрян» фестивалул роадей «Серпантина де ла Катериновка».
«Траг бразда ку рэбдаре ши суфлет»