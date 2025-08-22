Анонс газеты «Приднестровье» на 23 августа

Очередной субботний номер газеты «Приднестровье» как всегда расскажет читателям о происходящих в республике событиях, интересных людях и их увлечениях, поднимет волнующие темы и поможет окунуться в историю.

В республике полным ходом готовятся к началу нового учебного года. Как и положено, идёт приёмка: проверяют классные кабинеты, спортивные залы и другие школьные помещения, электроснабжение и безопасность, устраняют различные неполадки. Покраска, уборка, мытьё окон и много-много других вроде бы не очень крупных дел, из которых в итоге должна сложиться общая жизнеутверждающая, располагающая к учёбе и творчеству картина. Этой вечно актуальной теме посвящена статья «Скоро в школу».

В Приднестровье в сентябре стартует инновационный проект, призванный полностью изменить подход к организации питания в образовательных учреждениях. Это цифровое будущее детских столовых – автоматизированная система, которая освободит поваров в столовых от рутинных документационных процессов и даст им возможность сосредоточиться на приготовлении вкусной и качественной пищи для детей. Подробнее в статье «Цифровое будущее детских столовых».

В переводе с латыни «regnum» – королевство, царство. Так исследователи именуют раннее государственное образование, возникшее в период господства на территории нашего края готов. «Королевство Эрманариха» – что это? небольшой эпизод или феникс полиэтничного государства – в одноименном материале.

Одна из выдающихся советских стратегических наступательных операций периода Великой Отечественной войны-Ясско-Кишинёвская. С момента её проведения прошёл 81 год. В ходе боевых действий был освобождён правобережный город Бендеры — второй по величине населённый пункт Приднестровья…О блистательной по замыслу и исполнению военной операции читайте в материале «День в истории».

Иногда слова могут ранить сильнее, чем мы думаем — причем как слова незнакомцев, так и близких. В нашей статье «Когда слова ранят через экран» мы рассказываем о том, как защитить себя от неприятных ситуаций в интернете, сохранить границы и уважение в цифровом общении, и почему так важно говорить о безопасности в онлайне.

В рубрике «Форум. Трибуна общения» читатели найдут ответы компетентных лиц на волнующие вопросы и поднимут новые.

Время не стоит на месте. Меняемся мы – меняются традиции. А так хочется порой заглянуть в прошлое, чтобы окунуться в романтику традиций наших предков! Субботний материал «Красная ниточка – символ беззаботного детства» предоставляет нашим читателям эту возможность…

Иногда глаза открываются слишком поздно… И лишь в самый последний момент понимаешь: человек – актер. А сценой ему служит вся наша жизнь. О том, каково это, исполнить «Главную роль» – в одноименном материале.

Девушка в кимоно — Владислава Туркулец из г. Григориополь, изучающая японский язык, культуру и традиции Страны восходящего солнца, подробно расскажет читателям об этом увлечении в материале «Девушка в кимоно или Знакомьтесь, Влада-сан». Своим примером она показывает, что ничего невозможного нет и, если поставить перед собой цель и стремится к ней, то обязательно её добьёшься.

