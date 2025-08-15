Анонс газеты «Приднестровье» на 16 августа

В субботнем номере газеты «Приднестровье» читателей ждут встречи с талантливыми людьми и интересные истории.

Республика готовится к выборам. О новшествах в избирательной системе, демократичности в ней и об организации работы Центральной избирательной комиссии читайте в интервью с председателем ЦИК ПМР Станиславом Касапом «Важен голос каждого приднестровца».

Археолог по роду своей деятельности сталкивается с такими материями, которые хочется отнести за грань времен, в определенном смысле – к доисторическому прошлому. Но ученых не пугает дописьменная история. О том, какие ещё открытия совершены знатоками древности – в материале «За гранью времен».

Валерий Савельевич Гросул – наш прославленный тренер по настольному теннису, директор легендарной Дубоссарской школы тенниса, талантливый организатор и просто разносторонне одарённый человек. Очерк о нём, его тренерской работе и о многом другом читайте в материале «Любить то, что делаешь».

Итальянец, уроженец Вероны Марко Морбиоли вместе с супругой Татьяной Иовв родом из Дубосар недавно создали новый туристический объект «Goian Glamping» в селе Гояны, рядом с заповедником Ягорлык. О том, что ищут здесь пресыщенные комфортом западные туристы и о многом другом читайте в зарисовке «От озера Гарда до Гоянского залива».

Перед ней трепетали ещё древние египтяне, а также индусы, китайцы, арабы – да практически все земледельческие и скотоводческие этносы, не исключая восточных славян. Из-за неё вымирали целые области, приходили в упадок ранее процветающие державы, изменялась геополитическая картина мира. И сегодня она остаётся угрожающим фактором. Материал «Саранча, казнь египетская» рассмотрит это удивительное насекомое с разных сторон.

17 августа 1942 года в Баку родился Муслим Магомаев – Народный артист СССР, ставший одним из символов страны, которой больше нет. Летом 1967 года в рамках Всесоюзного фестиваля искусств Муслим Магомаев дал концерт в Тирасполе. В память об этом ярком культурном событии в истории столицы ПМР накануне дня рождения великого певца на площади у Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой состоялся концерт «Голос, который живёт в наших сердцах». О концерте и самом певце читайте в материале «Солнцем озарённый».

«Рыбина весила 87 кг при длине 193 см. Представьте себе человека такого роста и поймёте, какая это громадина», — рассказывает рыбак –любитель в зарисовке «Улов всей жизни».

