Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 16 аугуст, ал зиарулуй ностру

Тот май дес урмэрим пе стрэзиле капиталей тротинете електриче. Ачест тип де транспорт публик а апэрут ын Тираспол ын 2019 ши де ла ан ла ан девине дин че ын че май акчесибил. Тротинетеле пот фи ынкирияте ын диферите зоне — дин чентру пынэ ла периферие. Кум ле путем ынкирия, унде гэсим локуриле де паркаре але ачестора ши ла че сэ фим атенць атунч кынд кэлэторим ку еле?

Рэсупнсуриле ле гэсим ын артиколул «Ын кэлэторие… ку транспорт еколоӂик»

Вяца ын армоние ку лумя интериоарэ ши екстериоарэ, драгостя де ням, де мелягул натал. Тоате ачестя се реферэ ши ла ун пэмынтян де-ал ностру- Леонид Герасимович Яковлев, пентру каре ачесте валорь сынт примордиале. Нэскут ын сатул Молокишул-Мик дин районул Рыбница, ун сэтук ку вэй ши дялурь питорешть, каре а алтоит ын суфлетул ероулуй ностру драгостя пентру натурэ, фрумусеце ши пэмынт. Яр фамилия й-а инсуфлат крезул кэ тоате ын ачастэ луме пот фи добындите доар прин мункэ.

Фачець куноштинцэ ку ачест ом, читинд артиколул «Ун кондукэтор – о персоналитате»

Тотул а ынчепут чинч ань ын урмэ, де ла о симплэ конверсацие а шефулуй администрацией сатулуй Катериновка дин районул Каменка Денис Петров ку Галина Бурлака, оаспете венит ын сат де храмул локалитэций. Ка резултат ын Катериновка а ынчепут сэ активезе групул де инициативэ пентру тинерет «Феникс».

Деталий гэсиць ын артиколул «Тинерь активь, тинерь импликаць».

Десеорь тинерий алег спечиал о датэ семнификативэ пентру ынреӂистраря кэсэторией, сперынд ачест лукру ле ва адуче норок. Дин ачеляшь консидеренте чинч куплурь ау пэшит прагул Офичиулуй Стэрий Чивиле дин Бендер пе дата де 08.08.2025. Тоць ей сынт конвиншь кэ чифра 8, каре е симболул инфинитулуй, ле ва адуче, прекум не асигурэ штиинца нумеролоӂией, сукчес, бунэстаре, проспераре ши драгосте немэрӂинитэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «О зи деосебитэ, о зи феричитэ»