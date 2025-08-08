Вам буде цікаво! Читайте в номері за 9 серпня

Справжній герой

Вперше про бригадира колгоспу ім. Леніна Тираспольського району Молдавської РСР Володимира Івановича Степанова – Героя Соціалістичної праці з Паркан весь Радянський Союз дізнався наприкінці 50-х років.

А все завдяки безсумнівному трудовому подвигу: бригада, яку він очолював, зібрала з кожного гектара 140 центнерів винограду. Рекорд! Багато хто стверджував тоді, що це справжнє виробниче диво. Тільки не Володимир Іванович. Він нічого такого у великих показниках не бачив. «Треба просто добре працювати», – говорив він. І в цьому був весь Степанов.

Про життя нашого земляка, Придністровця з великої літери, його спадщину для нинішніх поколінь – у нарисі під назвою «Ім’я в історії», опублікованому на 7-й шпальті чергового випуску тижневика «Гомін».

Селекція означає поліпшення

Цьогоріч науково-дослідному інститутові сільського господарства виповнилося 95 років. За цей час в активі придністровських селекціонерів сотні, тисячі наукових здобутків та відкриттів. Тут, на околиці Тирасполя поєднують теорію, сучасні напрацювання у царині селекції рослин та практику, випробовуючи їх на виробничих майданчиках.

Нинішнє покоління вчених-селекціонерів НДІ сільського господарства намагаються адаптувати рослини до клімату, що стає дедалі більше посушливим у Придністров’ї. І їм це вдається!

У цьому повною мірою зміг переконатися і наш кореспондент, який відвідав цього тижня приймання дослідів зразків динь та кавунів. Деталі солодкої дегустації – на п’ятій сторінці свіжого номера газети «Гомін».

«Говорить Придністров’я!..»

З цієї фрази, яку 34 роки тому виголосив виразний голос диктора, почалася історія Радіо ПМР. Його першим редактором було призначено Олександра Радченка.

Керівництво молодої держави цілком усвідомлювало, щоб без власного радіоголосу практично неможливо буде перервати інформаційну блокаду, яку влаштувала для ПМР кишинівська влада. Про боротьбу придністровців за свободу та незалежність, їхні вимоги мав знати весь світ. І він дізнався! З пристрасних ефірів Радіо Придністров’я.

Про перші кроки радійників, про становлення та розвиток офіційного засобу масової інформації читайте на 3 шпальті нашого видання.

Також журналісти «Гомону» підготували низку публікацій, які розповідають про:

нашу ідентичність та збереження придністровським народом культурних традицій;

повсякденну діяльність органів державної влади;

сплав Дністром у дружній команді прихильників ЗОЖ;

розвиток у республіці альтернативної енергетики;

історію та сьогодення Бендерського медколеджу;

те, якою була погода на поточному тижні, та якою буде наступного.

Головне фото Ольги Азарової.