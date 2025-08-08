Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 9 аугуст, ал зиарулуй ностру

«О леӂендэ вие, ун ом ал епочий, ал кэруй нуме а девенит ун симбол ал мунчий асидуе ши ал девотаментулуй фацэ де пэмынтул натал есте Николае Георгевич Митиш, унул динтре чей май стимаць локуиторь атыт ын сатул Гыска, кыт ши ын орашул Бендер. Речент думнялуй а сэрбэторит чя де-а 88 аниверсаре. Май мулт де 30 де ань а кондус совхозулуй-техникум дин локалитате, депунынд тоатэ сыргуинца пентру а фаче господэрия, пе ачеле тимпурь, милионарэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ун ом, о леӂендэ дин сатул Гыска»

Ын лумя артей екзистэ повешть каре инспирэ ши демонстрязэ кэ виселе, дакэ сынт урмате ку пасиуне ши персеверенцэ, пот девени реалитате. Уна динтре ачесте повешть есте ши чя а Алиней Сергеевна Лелявина, каре, ынкэ дин копилэрие, шь-а дорит сэ девинэ о артистэ. Й-а реушит, астэзь есте куноскутэ атыт ын царэ, кыт ши песте хотаре. Кондуче ансамблул вокал «Капель» де ла Палатул де Креацие пентру Копий ши Тинерет дин капиталэ ши есте лукрэтор емерит дин домениул културий.

Деталий гэсиць ын артиколул «Друмул кэтре артэ»

Любовь, Елизавета ши Павел Брынза – о династие де кореографь дин сатул Кицкань, районул Слобозия. Нумеле лор сынт куноскуте атыт ын републикэ, кыт ши песте хотаре. Мама Любовь а реушит сэ ле трансмитэ копиилор сэй талентул, пасиуня ши драгостя пентру фрумос.

Деталий гэсиць ын артиколул «Ын пашь де данс – спре реализаря виселор»