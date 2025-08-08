Анонс газеты «Приднестровье» на 9 августа

О работниках строительной отрасли, отмечающих профессиональный праздник 10 августа, расскажет в субботнем выпуске газета «Приднестровье».

Строительная сфера — одна из основополагающих в экономике государства, а профессия строителя является самой мирной и созидательной. ЗАО «Бендерский завод ЖБИ-7» в строительной отрасли вот уже шесть десятилетий! Сегодня предприятие продолжает функционировать, а его продукция востребована. Корреспонденты газеты побывали на производстве, увидели, где рождаются наши будущие комфорт, удобство, благосостояние…

Бендерская ОО «Чернобыль» отмечает 25-летие. Когда в двухтысячном году организация только создавалась, она насчитывала 118 бендерчан. Сегодня осталось около 70 человек, среди которых и непосредственные участники ликвидации, и переселенцы из зоны радиационного заражения, в один миг оставшиеся без работы, без налаженного привычного быта, без дома… Воспоминания чернобыльцев — в нашем материале «Жизнь как подвиг»…

На выставках-ярмарках проекта «Покупай приднестровское» не раз проводилось анкетирование посетителей. Среди вопросов был и о том, какую продукцию они предпочитают – импортную или отечественную. Большинство голосовало за приднестровскую, отмечая ее более высокое качество по сравнению с привозной. Очень часто при этом упоминались напитки, производимые бендерским пивоваренным заводом. О том, как живет предприятие в нынешние времена, об ассортименте его продукции, читайте в материале «Залог успеха в качестве».

Материал «Шавуха –это вкусно и полезно» об Алёне Саргеолю, молодой и энергичной предпринимательнице родом из Гагаузии. Она прожила больше 20 лет в Стамбуле, переехала в Тирасполь и открыла в столице ресторан быстрого питания традиционной турецкой кухни «Шавуха». В приготовлении еды использует специальные, разработанные только ей соусы и специи.

Приднестровский певец Михаил Назарой, солист ВИА «Днестр», удостоен специальной премии имени Владимира Мулявина на международном вокальном фестивале «Славянский базар», который проходил в Беларуси в Витебске. Награда присуждена за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство. О том, какое впечатление произвёл на нашего музыканта фестиваль, узнаете из материала «Музыка как смысл жизни».

Раннее утро. Ещё прохладное, свежее, бодрящее. Остановка. Разные люди, разного возраста и, видимо, озадаченные разными утренними заботами и делами, рядом. О том, какой случай произошёл с этими пассажирами, вы узнаете из материала под названием «Такие они, наши люди».

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть!» — помнится, говаривал персонаж всенародно любимого советского фильма. О том, в какой или в каком банке лучше хранить – читайте в небольшой зарисовке «Сладкие деньги».

Сдержать чрезмерные эмоции, победить тёмное начало в себе, остановиться на краю бездны… Возможно ли такое вообще в нашем очень несовершенном мире? Оказывается, да! Подтверждением служит взятая прямо из жизни история «Вовремя сказать «стоп».

Традиционно в номере дайджест, гороскоп, погода, спорт.