Вам буде цікаво! Читайте в номері за 2 серпня

Естафета пам’яті

Липень-вересень у Придністров’ї насичений знаменними датами. Це і 35-річчя республіки, яке незабаром святкуватимемо, 34-річчя утворення Збройних сил ПМР і 33 роки від початку миротворчої операції на берегах Дністра. Цим трьом подіям з нашого недавнього спільного минулого Республіканська спілка захисників Придністров’я присвятила традиційний автопробіг патріотичної спрямованості.

Ті, хто в 92-му став на захист молодої держави, через 33 роки вшановують пам’ять бойових побратимів, полеглим за свободу і незалежність країни. Колона з 70 автомобілів проїхала територією республіки. Учасники автопробігу зупинялися в містах, на військових меморіалах, а також у місцях запеклих боїв 1992 року. Квіти лягли до пам’ятників і могил полеглих — як символ шани та вдячності тим, хто віддав життя за мир на придністровській землі.

Про те, як проходив патріотичний автопробіг у матеріалі, розміщеному на третій шпальті нашого видання, розповів кореспондент газети «Гомін».

Фото Сергія Марченка.

Сімейна династія художників

Емілію і Михайла Руденків вважають зачинателями художньої освіти Придністров’я. Десятки років вони віддали викладацькій діяльності в столичній художній школі ім. О. Фойницького. Їхнім мистецтвом захоплюються сотні, тисячі вихованців і шанувальників.

Тому не дивно, що шляхом батьків пішов син Геннадій. Образотворчим мистецтвом займається і невістка Ольга. Вони теж передають свої знання та творчі вміння юним талантам. Але й на них сімейна династія не обірвалася. Чарівними та дивовижними доріжками живопису пішли онуки митців – Андрій, Надія, Михайло, які теж мають художню освіту.

Усі разом вони втілили в життя ідею організації спільної (сімейної) виставки робіт. Експозиція працюватиме в картинній галереї до 24 серпня.

Кореспондент нашої газети побував на виставці. Його враження та інтерв’ю з представниками творчої династії опубліковано на сьомій газетній шпальті.

Фото Ольги Азарової.

День народження улюбленого міста

Григоріополь відзначив 233-річчя від дня заснування. Святкові заходи розпочалися з літургії, урочистого підняття державного стяга та прапора міста, заснованого за указом Катерини Другої. Неодмінним атрибутом урочистостей протягом багатьох років є покладання квітів до пам’ятних місць, де знайшли останній притулок герої-визволителі під час Великої Вітчизняної війни, а також захисники республіки.

Основні ж заходи відбулися в центральному парку культури та відпочинку. Тут вручали державні нагороди, вшановували найкращих працівників і сімейні пари, організували виставку робіт декоративно-ужиткової творчості, провели майстер-класи, потішили глядачів творчими номерами концертної програми, влаштували спортивні змагання в силі та спритності.

За неймовірною святковою програмою спостерігали гості заходу, серед яких був і співробітник нашої газети. Про яскраві барви свята – у його репортажі з місця подій, який розміщено на п’ятій шпальті суботнього випуску «Гомону».

Також творчий колектив газети підготував для читачів ще низку матеріалів, присвячених:

діяльності вищого органу виконавчої влади республіки;

33-ій річниці створення ІА «Новости Приднестровья»;

українському досвіду розвитку альтернативної енергетики;

роботі зі створення в ПМР безбар’єрного середовища;

розвитку сільського туризму в мальовничих околицях Дубоссар;

самовираженню початківців рок-музики.

Головне фото Сергія Марченка.