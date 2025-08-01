Вам буде цікаво! Читайте в номері за 2 серпня

Естафета пам’яті
Липень-вересень у Придністров’ї насичений знаменними датами. Це і 35-річчя республіки, яке незабаром святкуватимемо, 34-річчя утворення Збройних сил ПМР і 33 роки від початку миротворчої операції на берегах Дністра. Цим трьом подіям з нашого недавнього спільного минулого Республіканська спілка захисників Придністров’я присвятила традиційний автопробіг патріотичної спрямованості.
Ті, хто в 92-му став на захист молодої держави, через 33 роки вшановують пам’ять бойових побратимів, полеглим за свободу і незалежність країни. Колона з 70 автомобілів проїхала територією республіки. Учасники автопробігу зупинялися в містах, на військових меморіалах, а також у місцях запеклих боїв 1992 року. Квіти лягли до пам’ятників і могил полеглих — як символ шани та вдячності тим, хто віддав життя за мир на придністровській землі.
Про те, як проходив патріотичний автопробіг у матеріалі, розміщеному на третій шпальті нашого видання, розповів кореспондент газети «Гомін».
Фото Сергія Марченка.
Сімейна династія художників
Емілію і Михайла Руденків вважають зачинателями художньої освіти Придністров’я. Десятки років вони віддали викладацькій діяльності в столичній художній школі ім. О. Фойницького. Їхнім мистецтвом захоплюються сотні, тисячі вихованців і шанувальників.
Тому не дивно, що шляхом батьків пішов син Геннадій. Образотворчим мистецтвом займається і невістка Ольга. Вони теж передають свої знання та творчі вміння юним талантам. Але й на них сімейна династія не обірвалася. Чарівними та дивовижними доріжками живопису пішли онуки митців – Андрій, Надія, Михайло, які теж мають художню освіту.
Усі разом вони втілили в життя ідею організації спільної (сімейної) виставки робіт. Експозиція працюватиме в картинній галереї до 24 серпня.
Кореспондент нашої газети побував на виставці. Його враження та інтерв’ю з представниками творчої династії опубліковано на сьомій газетній шпальті.
Фото Ольги Азарової.
День народження улюбленого міста
Григоріополь відзначив 233-річчя від дня заснування. Святкові заходи розпочалися з літургії, урочистого підняття державного стяга та прапора міста, заснованого за указом Катерини Другої. Неодмінним атрибутом урочистостей протягом багатьох років є покладання квітів до пам’ятних місць, де знайшли останній притулок герої-визволителі під час Великої Вітчизняної війни, а також захисники республіки.
Основні ж заходи відбулися в центральному парку культури та відпочинку. Тут вручали державні нагороди, вшановували найкращих працівників і сімейні пари, організували виставку робіт декоративно-ужиткової творчості, провели майстер-класи, потішили глядачів творчими номерами концертної програми, влаштували спортивні змагання в силі та спритності.
За неймовірною святковою програмою спостерігали гості заходу, серед яких був і співробітник нашої газети. Про яскраві барви свята – у його репортажі з місця подій, який розміщено на п’ятій шпальті суботнього випуску «Гомону».
Також творчий колектив газети підготував для читачів ще низку матеріалів, присвячених:
- діяльності вищого органу виконавчої влади республіки;
- 33-ій річниці створення ІА «Новости Приднестровья»;
- українському досвіду розвитку альтернативної енергетики;
- роботі зі створення в ПМР безбар’єрного середовища;
- розвитку сільського туризму в мальовничих околицях Дубоссар;
- самовираженню початківців рок-музики.
Головне фото Сергія Марченка.