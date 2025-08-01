Анонс газеты «Приднестровье» на 2 августа

О событиях в мире и республике, о праздниках, памятных датах и интересных людях вам расскажет субботний номер газеты «Приднестровье».

С 1 августа Приднестровье переходит на безналичную оплату в городских маршрутках — по карте через валидатор. Оплата наличными или передача средств водителю исключена. О нюансах перехода на АСОП читайте в материале под названием «За проезд в маршрутке – картой».

Жить с республикой и быть ей полезной — таков жизненный принцип бендерчанки Евгении Коньковой, которая в напряженные 90-е годы была в рядах защитников нашего молодого государства. В зарисовке «Мы добились своего» её рассказ о событиях 35-летней давности, как приднестровский народ создавал и защищал страну.

«Сильный духом, верный мечте» — интервью с Нестором Чобану, молодым спортсменом, борцом вольного стиля из Григориопольского района. Он расскажет о себе, увлечении спортом и памятном подарке выдающегося борца Александра Карелина.

Аида Маржинян ровно 50 лет назад была свидетельницей совместного советско-американского проекта в области космонавтики. О том, как уроженка Ташкента жила на Байконуре, а стала терновчанкой, читайте в материале под названием «Служба, космос и любовь».

«Окно в природу» продолжает знакомить читателей с представителями местной флоры и фауны – не только редкими, но и вполне обычными, хотя от этого не менее интересными. Эссе «Вы обыкновенный скворец? Нет, я чёрный дрозд» посвящено сразу двум видам птиц, внешне похожим, но только на первый взгляд.

Приднестровская земля полна достопримечательностей. Одна из них – многонациональная палитра, которая формировалась веками. О том, какие народы жили здесь, — в материале «Вежи угров».

В постоянной рубрике «Красная книга ПМР» расскажем о дунайско-днестровском усаче, рыбе, периодически заплывающей в наши водоемы. Однако это не повод, чтобы пренебрегать его охраной. Читайте — «Наш барбус».

В рубрике «Форум. Трибуна общения» читатели найдут ответы компетентных лиц на волнующие вопросы и поднимут новые.

В конце номера — новости футбола, гороскоп и прогноз погоды на предстоящую неделю.