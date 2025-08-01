Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 2 аугуст, ал зиарулуй ностру

Ревенинд дин Италия, соций Кушнир ау дескис ын Григориопол ун комплекс хотелиер, каре инклуде о пицерие, ун бaр,о терасэ де варэ ши о салэ де солемнитэць ку о капачитате де 200 де локурь пентру маркаря челор май импортанте евенименте дин вяцэ. Ле пропун оаспецилор букате италиене. Прецуриле сынт акчесибиле, букателе — густоасе. Апропо, букэтарий ну бат пасул пе лок, мереу сынт ын кэутаря челор май реушите рецете.

Деталий гэсиць ын артиколул «О адевэратэ артэ».

Колеӂий о консидерэ пе Варвара Семионовна Мельникова, шефа секцией де патолоӂие а ноу-нэскуцилор де ла Чентрул Мамей ши Копилулуй дин орашул Бендер, салватоаре а мичилор вьець. Чирка 40 де ань думняей луптэ пентру вяца ноу-нэскуцилор прематур.

Деталий гэсиць ын артиколул «Салватоаре а мичилор вьець».

Еуфросиния Мефодиевна Филипенко, професоарэ де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ын шкоала медие молдовеняскэ дин сатул Коротна, районул Слобозия, а адунат ла букетул вьеций сале ал 90-ля трандафир. Реализэриле фрумоасе пе тэрымул педагоӂик вор рэмыне пентру шкоала дин локалитате о валороасэ моштенире.

Деталий гэсиць ын артиколул «Рэсфоинд картя вьеций».

О зи спечиалэ ла сфыршит де юлие а авут Елена Анатолиевна Шевцова, ымплининд о вырстэ фрумоасэ, че ый пермите сэ факэ унеле биланцурь, арункынд о привире ын урмэ. Ымпреунэ ку думняей, фачем ши ной о ретроспективэ а вьеций ей.

Деталий гэсиць ын артиколул «Штие сэ офере о разэ дин драгостя ей».