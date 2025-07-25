Вам буде цікаво! Читайте в номері за 26 липня

Миротворці: ті, хто зберігають мир

21 липня 1992 року підписанням мирної угоди завершилося багатомісячне збройне протистояння між Молдовою і Придністров’ям – на придністровській землі настав довгоочікуваний мир. Через вісім днів на Тираспольський аеродром, немов ангели миру, спустилися з небес псковські та тульські десантники. Так на берегах Дністра розпочалася миротворча операція, яка, на думку багатьох експертів, виявилася ефективною та успішною.

І всі ці роки питання гарантування безпеки республіки перебувають у зоні пильної уваги придністровської держави та її керівників.

На сторінках 4 і 5 читачі чергового номера газети знайдуть публікації, присвячені встановленню довгоочікуваного миру на придністровській землі, а також організаційній ролі Об’єднаної контрольної комісії в проведенні миротворчої місії там, де колись була війна.

Сильні духом

Людям з обмеженими можливостями здоров’я дуже важливо адаптуватися в суспільстві, яке не повинне їх відкидати. Одним з найпоширеніших способів досягти цієї мети є фізична культура та спорт.

У Придністров’ї чимало параспортсменів, які прославляють республіку на міжнародних аренах найвищого рівня. Але перемоги не приходять самі собою. В основі спортивних успіхів – багатогодинні тренування, праця, праця і ще раз праця під керівництвом тренерів. А ще республіканські змагання – чемпіонати та першості.

Про те, з якими спортивними досягненнями підійшли до 24-річчя ДУ «РСЦІ» його підопічні, на восьмій шпальті суботнього номера читачам розповідає наш кореспондент.

Рятувати – їхнє покликання

Стихія вогню нищівна. Вона не щадить ані майно, ані людські життя. Але є люди, які завжди готові прийти на допомогу в найкритичніші хвилини. Їх називають пожежниками.

Роботи у них зараз хоч греблю гати. А все через неуважність і недбалість деяких осіб, в основному тих, хто курить і викидає недопалки де заманеться.

Кількість пожеж, що зростає в геометричній прогресії, змусила керівництво МВС оголосити в республіці особливий протипожежний режим.

Про боротьбу з вогняною стихією, про те, що категорично заборонено, нашому кореспондентові і читачам газети на 6-й шпальті чергового випуску розповів офіційний представник ГУзНС.

На додаток до цих важливих тем творчий колектив «Гомону» звернув увагу й на інші, що стосуються:

повсякденної роботи органів державної влади;

31-ї річниці заснування республіканської газети «Приднестровье»;

турботи про власне здоров’я;

чергового випуску в ПДУ новоспечених фахівців;

спеки, що панує в республіці.

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