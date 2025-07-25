Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 юлие, ал зиарулуй ностру

Лариса Борисовна Верлан дин сатул Жура, районул Рыбница, меритэ май мулте кувинте фрумоасе ын прагул ымплинирий уней вырсте фрумоасе. Аре атытя калитэць минунате, кэ н-ар ынкэпя ын паӂиниле унуй зиар ынтрег. Пэстрязэ екстериорул уней фетишкане неастымпэрате. Ши суфлетул ый есте тынэр, фэрэ а цине конт кэ копилаший дежа ый сынт марь.

Деталий гэсиць ын артиколул «Вяцэ мэсуратэ прин фапте».

Унеорь, динтр-о симплэ ынтымпларе се скрие о адевэратэ повесте де драгосте. Ануме аша с-а ынтымплат речент ын вяца компатриоцилор ноштри Анастасия Борта ши Максим Медушевский. Ла сфыршитул сэптэмыний трекуте ачештя ау сэрбэторит чел май фрумос евенимент – ынчепутул вьеций фамилиале. С-ау нэскут ын локалитэць диферите, дар ле-а унит дестинеле узина «Электромаш», ынтреприндере ла каре амбий лукрязэ. Апропо, Максим есте «ауторул» казанулуй пе комбустибил солид «Горыныч».

Деталий гэсиць ын артиколул «Друмуриле ши юбиря, гындуриле, феричиря».

Локуитоаря орашулуй Каменка Валентина Тартус мереу о гэсешть ын епичентрул евениментелор. Думняей а фост шефэ а секцией де евиденцэ ын организация комсомолистэ а техникумулуй агрикол, депутат ал Советулуй де орэшел де депутаць ай попорулуй, секретар ал Комитетулуй Екзекутив, секретар ал организацией де партид, мембру ал Комисией Електорале Чентрале, прешединте ал Комитетулуй районал ал синдикателор ангажацилор дин комплексул агроиндустриал ши кореспондент нетитулар ал зиарулуй «Днестр» дин Каменка.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фире неастымпэратэ».

Фачець куноштинцэ: Галина Зайцева, ынвэцэтоаре де едукацие физикэ ла Шкоала спечиализатэ (корекционалэ) дин Бендер, децинэтоаре а титлулуй онорифик «Омул Анулуй-2024» ын номинализаря «О фаптэ бунэ».

Деталий гэсиць ын артиколул «Спортул ши копиий сынт вяца мя!».