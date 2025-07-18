Анонс газеты «Приднестровье» на 19 июля

20 июля работники и ветераны металлургической промышленности отмечают профессиональный праздник. Эта тема и стала основной в субботнем номере газеты «Приднестровье».

«Та заводская проходная, что в люди вывела меня…» — это слова из любимой песни одного из достойных тружеников Молдавского металлургического завода, начальника смены сортопрокатного цеха Сергея Пюрко. О нем – наш одноименный рассказ.

Владимир Фёдорович Косьяненко — один из тех, кто не отрёкся от прежних идеалов, от тех святынь, которые изначально дороги каждому из нас. Для него понятие чести и долга, служения Отечеству не пустые слова, а жизнь, прожитая во имя процветания родной земли – Приднестровья. Очерк «Жить по совести» — о нем.

Далеко не каждое приднестровское село может похвастать своим скульптором. А вот Красногорка Григориопольского района может! Имя его здесь знают все. «История в руках мастера» — очерк о скульпторе-реставраторе Евгении Бабко, в мастерской которого побывали наши корреспонденты.

Его репертуар — это всегда глубокие тексты и затрагивающая душевные струны музыка. Это проверенные временем музыкальные композиции. Не зря случайные прохожие нередко замедляют шаг, останавливаются, чтобы послушать его. О чем мечтает и чем живет уличный музыкант Владислав Грубляк, узнаете из материала «Музыка — то, чем я живу».

Анастасия Вардзар выросла в «шахматной семье» и потому Международный день шахмат для нее праздник. А еще она учит этой древней игре будущих гроссмейстеров. В интервью «Учу детей верить в себя» руководитель кружка «Шахматы» поделилась своими педагогическими секретами и успехами.

«Поэт в России больше, чем поэт» — так называется страница, где наши читатели смогут ознакомиться с произведениями столичного литературного объединения «Взаимность».

Для людей «серебряного» возраста – страничка под рубрикой «Мои года – мой богатство»

В конце номера – постоянная рубрика «День в истории», афиша выходного дня, а также прогноз погоды и гороскоп на предстоящую неделю.