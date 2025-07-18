Вам буде цікаво! Читайте в номері за 19 липня

З дипломом по життю

Три, п’ять, а хто й більше років життя присвятив осягненню точних і гуманітарних наук. Заняття, семінари, лабораторні роботи, заліки, курсові, дипломні, іспити, зльоти, змагання, кохання – усе це складові чи не найпрекраснішої пори під назвою «студентство». Ще вчора вони були студентами, а сьогодні вже стали фахівцями з чималими професійними амбіціями, готовими використати отримані під час навчання знання в практичній площині. Для них настав час дерзань і випробувань.

А поки що про те, як студенти прощалися з alma mater у святкових репортажах на стор. 6 розповіли наші кореспонденти.

Лицарі ордена милосердя

Ці слова закономірно стосуються представників найгуманнішої професії – медиків. Одного разу склавши лікарську клятву, вони стають на захист здоров’я і самого життя. За порятунок ми не раз і не два дякуємо людям у білих халатах.

І якщо здоров’я нації – основа основ, то зрозуміло, що серед пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади – розвиток медичної галузі.

Про одного з представників цієї благородної професії на 7-й шпальті чергового номера газети розповів наш кореспондент.

Спорт: і задоволення, і користь

Незважаючи на липневу спеку, спортивне життя республіки не збавляє обертів. Причому, не тільки проводяться змагання, а й оновлюється інфраструктура для занять фізичною культурою у всіх містах республіки. Це зміцнює здоров’я нації.

Про останні події спортивного життя Придністров’я написали наші журналісти. Їхні матеріали можна прочитати на тематичній газетній шпальті №8.

Також творчий колектив газети «Гомін» підготував низку публікацій, присвячених:

повсякденній діяльності органів державної влади;

впровадженню альтернативної енергетики;

перебігу збиральної кампанії;

придністровцям, що внесли великий внесок у розвиток республіки;

сезонним роботам «чи то в саду, чи на городі», а також смачним і корисним стравам.

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