Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 19 юлие, ал зиарулуй ностру

Пе баний дин буӂетул статулуй ау фост реновате ын царэ зечь де касе де културэ, ачестя фиинд консидерате ун патримониу културал-историк де о семинификацие националэ деосебитэ. Уна динтре еле есте ампласатэ ын чентрул сатулуй Кицкань, районул Слобозия. Лукрэриле де реноваре ау инфлуенцат бенефик ши асупра уней коморь нистрене дин интериорул локашулуй, каре атраӂе ын сат туриштий дин стрэинэтате. Не реферим ла фреска монументалэ «Молдова оспиталиерэ» дин фоаерул клэдирий, ауторь ай кэрея сынт челебрий пикторь Илие Богдеско ши Леонид Беляев.

Деталий гэсиць ын артиколул «Время трече, время вине, дар традиция рэмыне!».

Деспре кум поате фи конструитэ о фамилие феричитэ афлэм де ла клерикул Сергий де ла мэнэстиря дин Тираспол. Думнялуй дежа 11 ань есте алэтурь де соция Ана, ымпреунэ едукынд трей копий: Павел, Екатерина ши Татиана. Привитэ де ла о парте, история ачестей фамилий поате фи компаратэ ку о повесте фрумоасэ де вяцэ, кэч е ун бун екземплу де екилибру ынтре крединцэ, респонсабилитате ши юбире.

Деталий гэсиць ын артиколул «Путеря фамилией».

Надежда Николаевна Спориш активязэ ын калитате де маестру де балет ын ансамблул де данс ши музикэ популарэ «Приетения», предэ кореография ла шкоала де арте ши кондуче колективул де фете-тобошарь «Огоньки Приднестровья» де ла шкоала №15 дин Бендер. «Юбеск мулт чея че фак, мэ стимулязэ сукчесул, — зиче думняей. — Мэ букур, кэ елевеле меле сынт ындрэгостите ын арта дансулуй ши кэ стрэдуинцеле меле ну сынт задарниче».

Деталий гэсиць ын артиколул «Фийкэ а унуй попор мултинационал».

Ын агрикултурэ Ана Теслюк дин Катериновка, районул Каменка, активязэ май бине де 20 де ань. А алес ачест домениу дифичил ши рискант дин драгосте пентру соц, каре юбя фэрэ преӂет пэмынтул, цинутул натал ши мика ноастрэ цэришоарэ. Акум думняей штие ла перфекцие ши технолоӂия култивэрий културилор агриколе. Пе супрафецеле че-й апарцин креште грыу, пэпушой, рэсэритэ… Кытева хектаре сынт резервате пентру лучернэ…

Деталий гэсиць ын артиколул «Ку драгосте фацэ де пэмынт».