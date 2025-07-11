Анонс газеты «Приднестровье» на 12 июля

Во второе воскресенье июля профессионалы и любители рыбалки отмечают День рыбака. В субботнем номере газеты «Приднестровье» они стали главными героями.

Рыбалка бывает разная. Посидеть с удочкой в прибрежной тени – это досуг и релакс, пусть и с азартом, особенно если клёв хороший. Но бывает экстремальная рыбалка, которую рыбаки Незавертайловского рыбхоза в шутку зовут «дискотекой». Подробный рассказ, навеянный яркими впечатлениями от поездки в хозяйство, читайте в материале «Дело для настоящих мужчин».

Творческий конкурс «Приднестровье – моя земля!» стартовал. Газета предлагает вниманию читателей очерк «Первый» ветерана труда, члена Союза журналистов Приднестровья Алексея Бабина об одном из первых строителей Молдавской ГРЭС, ее первом начальнике Илье Шутикове.

В этих местах люди селились издревле. И сегодня в Буторе проживает около трёх тысяч человек, в Индии – около тридцати. Подробнее о том, чем и как живут здесь люди, читайте в путевых заметках «Под июльским солнцем Индии и Бутора».

Его имя знают не только в столице Приднестровья, но и в самых отдалённых уголках республики. При этом сам он человек скромный, крайне воспитанный и тактичный. В его фотоработах любовь к людям, к природе, к жизни самой. О его профессиональном пути узнаете из материала «Вселенная фотографа Виктора Громова».

Вообще-то belly dance (танец живота) – термин, придуманный европейцами в XIX веке. Тем не менее именно так принято называть сегодня популярное танцевальное направление, уходящее корнями в древние традиции ближневосточной, преимущественно арабской, хореографии. В их числе Светлана Волощук, руководитель известной в республике студии восточного танца. Разговор с ней — в материале «Яэль» — горная козочка».

Коварство амброзии заключается в ее чрезвычайно высоком аллергенном потенциале. С каждым годом страдающих от реакции на нее все больше. На волнующие читателей вопросы в статье «Аллергия на амброзию – не приговор» ответит аллерголог-иммунолог медицинского центра «ТираМед» Людмила Ильинична Бидюк.

Спортивные новости, афиша культурных мероприятий и гороскоп на неделю – в конце номера.