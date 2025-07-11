Анонс газеты «Приднестровье» на 12 июля

Новости ГУ

Во второе воскресенье июля профессионалы и любители рыбалки отмечают День рыбака. В субботнем номере газеты «Приднестровье» они стали главными героями.

Фото Виктора Громова.

Рыбалка бывает разная. Посидеть с удочкой в прибрежной тени – это досуг и релакс, пусть и с азартом, особенно если клёв хороший. Но бывает экстремальная рыбалка, которую рыбаки Незавертайловского рыбхоза в шутку зовут «дискотекой». Подробный рассказ, навеянный яркими впечатлениями от поездки в хозяйство, читайте в материале «Дело для настоящих мужчин».

Фото из архива семьи Шутикова.

Творческий конкурс «Приднестровье – моя земля!»  стартовал. Газета предлагает вниманию читателей очерк «Первый» ветерана труда, члена Союза журналистов Приднестровья Алексея Бабина об одном из первых строителей Молдавской ГРЭС, ее первом начальнике Илье Шутикове.

Фото Виктора Громова.

В этих местах люди селились издревле. И сегодня в Буторе проживает около трёх тысяч человек, в Индии – около тридцати. Подробнее о том, чем и как живут здесь люди, читайте в путевых заметках «Под июльским солнцем Индии и Бутора».

Фото Валерия Кругликова.

Его имя знают не только в столице Приднестровья, но и в самых отдалённых уголках республики. При этом сам он человек скромный, крайне воспитанный и тактичный. В его фотоработах любовь к людям, к природе, к жизни самой. О его профессиональном пути узнаете из материала «Вселенная фотографа Виктора Громова».

Фото из архива Светланы Волощук.

Вообще-то belly dance (танец живота) – термин, придуманный европейцами в XIX веке. Тем не менее именно так принято называть сегодня популярное танцевальное направление, уходящее корнями в древние традиции ближневосточной, преимущественно арабской, хореографии. В их числе Светлана Волощук, руководитель известной в республике студии восточного танца. Разговор с ней  — в материале «Яэль» — горная козочка».

Коварство амброзии заключается в ее чрезвычайно высоком аллергенном потенциале. С каждым годом страдающих от реакции на нее все больше.  На волнующие читателей вопросы в статье «Аллергия на амброзию – не приговор» ответит аллерголог-иммунолог медицинского центра «ТираМед» Людмила Ильинична Бидюк.

Спортивные новости, афиша культурных мероприятий и гороскоп на неделю – в конце номера.