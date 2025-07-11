Вам буде цікаво! Читайте в номері за 12 липня  

Актуальні завдання для органів влади

Газета «Гомін» – офіційний друкований орган, засновниками якого є Уряд і Верховна Рада. За традицією в кожному номері тижневика другу шпальту редакція відводить для публікації матеріалів, що розповідають про повсякденну діяльність органів державної влади.

Цього тижня читачі «Гомону» можуть дізнатися про подовження НС в економіці; ставлення Глави держави до запровадження валідаторів і до тих, хто їх ігнорує; пошук шляхів виходу з економічної кризи, спричиненої зовнішніми негативними факторами.

Якщо ім’я тобі козак

Упродовж кількох останніх століть козаки заселяли територію сучасного Придністров’я, яку до цього називали не інакше як «гуляй-поле». Необжиті землі приваблювали вільних духом людей.

Тому на самому початку 90-х років минулого століття нікого не здивував процес відродження Чорноморського козацького війська. Придністровські козаки об’єдналися, а вже за два роки закликали своїх братів з різних куточків світу на допомогу під час захисту створеної волею народу держави.

Про те, як відроджувалося козацтво Бендер, на третій шпальті друкованого видання розповідає кореспондент газети.

Сім’я! Як багато в цьому слові!

У житті кожної людини сім’я має першорядне значення. Це наша колиска, начало начал, основа нашого буття. Сім’я – це люди, найближчі та найрідніші одне одному.

Цього тижня в республіці відзначили тепле родинне свято – День сім’ї, любові та вірності. У різних куточках відбулися різноманітні заходи.

На них побували наші кореспонденти та розповіли про це читачам на 1, 8, 9 сторінках газети.

Співробітники видання підготували також низку публікацій на найактуальніші теми, що хвилюють придністровців:

охорона праці та боротьба з амброзією;

святкування дня Івана Купали;

підготовка до проведення виборів депутатів Верховної та місцевих Рад;

збереження та вшанування пам’яті про захисників Придністров’я.

Головне фото Сергія Марченка.