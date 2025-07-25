Анонс газеты «Приднестровье» на 26 июля

Очередной субботний номер газеты «Приднестровье» — как всегда о выдающихся приднестровцах, людях увлекающихся и неординарных, любящих жизнь во всех ее проявлениях и дарящих окружающим радость.

В год 35-летия образования республики мы говорим о людях, стоявших у истоков государственности. Один из них — бендерчанин Владимир Харченко. Он стал активным участником всех событий периода становления республики. Об этом — в очерке «Иначе было нельзя».

В Колосово Григориопольского района, что недалеко от границы с Украиной, корреспонденты газеты отправились благодаря страничке в инстаграм, которую ведёт директор Дома культуры посёлка. Один только день Ивана Купалы, организованный недавно творческим коллективом ДК, чего стоит! О месте, откуда не хочется уезжать, читайте в материале «Горная деревня» Колосово».

Приднестровцу Льву Смертину всего 11 лет, но он уже внёс свой вклад в популяризацию нашей республики. Его талант заметили на большой сцене за переделами Приднестровья. Юный певец представил наш край на международном детском конкурсе «Славянский базар-2025», который проходил в Витебске, и привёз домой призовое 3-е место. Как Лев Беларусь покорял – в материале «Славянский базар» — шаг в будущее».

Всё началось с того, что нашему фотографу Виктору во время паломнической поездки в Троице-Сергиеву лавру довелось отведать удивительный, вкусный и словно благодатью обновляющий усталого человека напиток – традиционный русский чай, в прошлом веке незаслуженно забытый, но теперь вновь набирающий популярность. В основе его – кипрей узколистый или иван-чай. Он, а также краснокнижные водоплавающие птицы, стали главными героями рассказа о поездке в дивный зелёный уголок: «Иван-чай, каравайки, гуси и многое другое».

Любое увлечение требует времени и финансовых трат. Фазанарий — так и вообще очень хлопотное занятие. Тем более, если приходится совмещать разведение декоративных птиц с основной деятельностью – выращиванием коров и овец, а также производством молока на переработку. Об этом — зарисовка «Птичье царство Андрея Кизила».

Всякий, кто заходит в подъезд этого дома в микрорайоне металлургов, невольно улыбается в ответ на пожелание забавного домовёнка: «Счастья в дом!». И сразу поднимается настроение, и хочется сделать что-то хорошее и доброе…

Автор милого панно –Ирина Юдович, профессиональный художник, которая за свою карьеру проявила себя во многих направлениях декоративно-прикладного искусства. «Домовёнок вам желает счастья!» — рассказ о ней.

Житейские истории, знакомство с парашютистами-тираспольчанами и рассказ из первых уст о футбольном матче в Ниспоренах, а также сканворд и гороскоп на неделю читатели найдут в конце номера.