Вам буде цікаво! Читайте в номері за 5 липня

Один навчальний рік із життя вчителя української мови

Коли все починається? Звичайно ж із серпня, коли скучив за школою, коли не в змозі вгамувати вчительський неспокій та бажання щось творити.

Мимоволі замислюєшся над тим, як розпочнеться новий навчальний рік, що цікавого додати, щоб викладання не було нудним та одноманітним. Тут спадають на думку курси. Здається, двадцять років за плечима, чого ще не знаєш? Однак спікери на курсах підвищення кваліфікації наголошують, що нові можливості та інструменти у викладанні сприяють розкриттю творчого потенціалу сучасних учнів. Так народжуються тисячі думок, ідей, планів, розуміння, в якому напрямі рухатись.

Лунає перший дзвоник, і починається ВОНО, найцікавіше в роботі, навчання таких непосидючих, жвавих, але цікавих дітей. Так, вони прекрасно розуміють, що треба здобувати знання, чогось навчатися. Та як же без магії, без учительського чаклування на уроках?!

Про все це розповідає автор матеріалу, опублікованого на стор. 5 нашого видання.

Стяги рідної землі

(«Наша мрія» приймає школярів)

У межах Року придністровського народу для дітей, які відпочивають на літніх оздоровчих майданчиках Дубоссар, активісти товариства української культури «Наша мрія» провели пізнавальну екскурсію кабінетами своєї організації. Гостинні господарі розповіли юним відвідувачам про багаті традиції українського народу, про символи рідного краю, про любов до Придністров’я – спільної Батьківщини всіх народів, що живуть у республіці.

Знайомство з культурою супроводжувалося живою розповіддю про стяги: республіканський і міський. Старший науковий співробітник картинної галереї Володимир Стародубов, який є автором прапора міста Дубоссари, поділився історією його створення.

Матеріал також на стор.5.

Практика – основа професійної діяльності

Навчальний процес у вищих освітніх закладах є синтезом засвоєння студентами теоретичних начал та проходження практики за різними спеціальностями. Це важливий етап формування майбутніх фахівців, який поєднує теорію з набуттям практичного професійного досвіду.

Про особливості організації практики студентів та її значення для професійного становлення, кореспондентам українськомовної газети «Гомін» розповіла кандидат філологічних наук, доцент кафедри «Журналістика» ПДУ ім. Т. Г. Шевченка Наталія Іовва. Вона зазначила, що за понад три десятиліття своєї діяльності кафедра підготувала гідну плеяду фахівців для засобів масової інформації республіки, відкривши їм двері у світ сучасного інформаційного простору.

Розмова з гостем редакції опублікована на стор.7.

На сторінках газети є й інші матеріали, що можуть вас зацікавити:

про слов’янський фестиваль «Сонцеворот», що відбувся в селі Подойма Кам’янського району. Учасники свята легко упізнають себе на багатьох фото;

про вручення дипломів випускникам Бендерського вищого художнього коледжу ім. В. І. Постойкіна та виставку їхніх робіт у Придністровському державному художньому музеї;

про незвичайне свято – День зубної щітки, що відбулося в центральній стоматології Тирасполя, та багато іншого – цікавого та пізнавального.

На сторінці Дозвілля ви знайдете корисні поради: про роботи в саду та на городі; що смачного приготувати для своїх рідних, а також дізнаєтеся про поради зірок, капризи своєї долі та примхи літньої погоди.

Головне фото Ольги Шаповал.