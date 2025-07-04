Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 юлие, ал зиарулуй ностру

Мария Тишченко, о тынэрэ де 19 ань, дупэ примул ан де студий ла факултатя де филолоӂие, спечиализынду-се ын журнлисм, а дечис сэ факэ практика ла зиарул ностру. Деспре сурса информативэ ын лимба молдовеняскэ а афлат ынкэ фиинд елевэ ын шкоала примарэ дин сатул натал (Красногорка, районул Григориопол), а гэсит едиция ын кутия пошталэ де ла поарта касей буничий сале, Лудмила Афанасиевна Кулинич, чититоаре фиделэ а зиарулуй ностру.

Деталий гэсиць ын артиколул «Пунте динтре културь».

Екочентрул «Ла Саля» дин сатул Подойма, районул Каменка, а гэздуит фестивалул «Солстициул де варэ», ын кадрул кэруя с-ау ымплетит ынтр-о кунунэ кытева културь але попорулуй ностру нистрян мултинационал.

Деталий гэсиць ын артиколул «Фестивалул Приетенией»

Турисмул рурал ну есте доар о повесте деспре релаксаре ын натурэ. Е деспре густул пыний проаспете скоасе дин куптор, деспре чирипитул пэсэрилор плаюлуй ши деспре кэлдура оспиталитэций умане. Ын Нистрения континуэ кампания де депунере а черерилор де партичипаре ла конкурсул «Чел май бун обьект де турисм рурал».

Деталий гэсиць ын артиколул «Бине аць венит ын Нистрения!»

Пе платформа школий №. 15 дин Бендер с-а дескис клубул спортив «Виктория». Есте примул ын териториу проект де ачест фел, фиинд рекуноскут офичиал ка организацие публикэ спортивэ ын системул едукационал. Проектул есте родул колаборэрий директоарей школий Татиана Невская ку директорул Чентрулуй Републикан де Прегэтире Олимпикэ Василе Бурлак.

Деталий гэсиць ын артиколул «Клуб спортив, примул ын териториу»