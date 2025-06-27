Анонс газеты «Приднестровье» на 28 июня

Новости ГУ
Фото из архива ГЭС.

Свой субботний номер газета «Приднестровье» посвятила 70-летнему юбилею Дубоссарской ГЭС. Это стратегическое предприятие, являвшееся символом технологического прогресса бывшей союзной республики. Его значение для Приднестровья и сегодня трудно переоценить. О прошлом, настоящем и будущем станции читайте в материале «Национальное достояние».

Фото Виктора Громова.

О старте приёмной кампании в главном вузе республики и новинках для абитуриентов расскажем в материале «Поступающему на заметку».

Фото из архива редакции.

35 лет выходит в свет и радует читателя своими публикациями бендерская массовая общественно-политическая газета «Новое время». На своих страницах издание отражает весь спектр жизнедеятельности города, освещает социально-экономические, общественно-политические, историко-культурные и иные вопросы, которые ставит перед нами само время. И сегодня у сотрудников периодического издания одна задача: несмотря на все вызовы нашего времени, сохранить городскую газету…

Начались летние каникулы у школьников! Самое счастливое и беззаботное время! О том, как провести его не только с пользой, но и в удовольствие, расскажем на детской страничке «Маленький раскардаш».

Фото tourismpmr.org

В этом году исполняется 105 лет с момента окончания Первой мировой войны. День 28 июня вошёл в историю сразу двумя важнейшими историческими событиями, вовлёкшими в свою орбиту сразу 38 государств мира. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Это стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор, официально эту войну завершивший. Подробнее — в нашей постоянной рубрике «День в истории».

Фото Николая Феча.

Бытие определяет сознание, считали классики исторического материализма. Но так ли это? На вопрос «Возможен ли рай в шалаше?» отвечает автор очерка под интригующим заголовком «Дом-2».

Фото из архива Панасюк Татьяна.

«Иногда бывшие студенты признаются, что боялись меня. А я считаю, что боялись они не меня лично, а химии, поскольку это действительно очень сложная наука. Я всегда относилась к ней серьёзно, и студентов так учила, иначе какой смысл в учении?» – риторически спрашивает Татьяна Евгеньевна Панасюк, проработавшая в главном вузе республики 63 года. Ветерану образования посвящён очерк «Во всём есть своя химия».

Фото Виктора Громова.

Им неоднократно предлагали сменить работу, но они без нее себя уже не представляют. Ведь профессия почтальон – больше, чем профессия. Об этом в материале «Быть нужными людям».

В конце номера – афиша выходного дня, гороскоп и прогноз погоды на неделю.