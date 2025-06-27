Анонс газеты «Приднестровье» на 28 июня

Свой субботний номер газета «Приднестровье» посвятила 70-летнему юбилею Дубоссарской ГЭС. Это стратегическое предприятие, являвшееся символом технологического прогресса бывшей союзной республики. Его значение для Приднестровья и сегодня трудно переоценить. О прошлом, настоящем и будущем станции читайте в материале «Национальное достояние».

О старте приёмной кампании в главном вузе республики и новинках для абитуриентов расскажем в материале «Поступающему на заметку».

35 лет выходит в свет и радует читателя своими публикациями бендерская массовая общественно-политическая газета «Новое время». На своих страницах издание отражает весь спектр жизнедеятельности города, освещает социально-экономические, общественно-политические, историко-культурные и иные вопросы, которые ставит перед нами само время. И сегодня у сотрудников периодического издания одна задача: несмотря на все вызовы нашего времени, сохранить городскую газету…

Начались летние каникулы у школьников! Самое счастливое и беззаботное время! О том, как провести его не только с пользой, но и в удовольствие, расскажем на детской страничке «Маленький раскардаш».

В этом году исполняется 105 лет с момента окончания Первой мировой войны. День 28 июня вошёл в историю сразу двумя важнейшими историческими событиями, вовлёкшими в свою орбиту сразу 38 государств мира. 28 июня 1914 года в Сараево был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд. Это стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор, официально эту войну завершивший. Подробнее — в нашей постоянной рубрике «День в истории».

Бытие определяет сознание, считали классики исторического материализма. Но так ли это? На вопрос «Возможен ли рай в шалаше?» отвечает автор очерка под интригующим заголовком «Дом-2».

«Иногда бывшие студенты признаются, что боялись меня. А я считаю, что боялись они не меня лично, а химии, поскольку это действительно очень сложная наука. Я всегда относилась к ней серьёзно, и студентов так учила, иначе какой смысл в учении?» – риторически спрашивает Татьяна Евгеньевна Панасюк, проработавшая в главном вузе республики 63 года. Ветерану образования посвящён очерк «Во всём есть своя химия».

Им неоднократно предлагали сменить работу, но они без нее себя уже не представляют. Ведь профессия почтальон – больше, чем профессия. Об этом в материале «Быть нужными людям».

В конце номера – афиша выходного дня, гороскоп и прогноз погоды на неделю.