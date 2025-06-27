Вам буде цікаво! Читайте в номері за 29 червня

55 років творчої та сумлінної праці

Урочистості з нагоди ювілею Дубоссарської швейної фабрики – філії ТПФ «Інтерцентр Люкс», що відбулися у стінах Палацу ДЮТ, стали яскравим і щирим святом для всього трудового колективу. Тут лунали слова вдячності, вручали державні та відомчі нагороди, згадували історію та висловлювали побажання на майбутнє. Привітати працівників прийшли представники влади, керівники, колеги та друзі підприємства.

Відкрита педіатрія: з турботою та довірою

Теплу та святкову атмосферу створили працівники Бендерського центру матері та дитини в День відкритих дверей для батьків, дітей, представників дошкільних установ і почесних гостей. Низка цікавих і корисних заходів відбулася в педіатричному стаціонарі.

Цього дня до медичного закладу завітало багато відвідувачів, серед яких переважали маленькі пацієнти, що нині проходять лікування. Саме для них була підготовлена програма з іграми, приємними сюрпризами та веселим аніматором у костюмі єдинорога, який дарував радість, усмішки та гарний настрій.

Культура – шлях до миру та злагоди

Два десятиліття тому придністровські художники під егідою МАРКИС та Кам’янського РТУК ім. Т. Г. Шевченка започаткували Міжнародну асоціацію КамАрт.

Реалізуючи гасло «Через мистецтво – до миру та злагоди», КамАрт двадцять років зводить незримі творчі мости-діалоги майстрів образотворчого мистецтва різних країн, незалежно від національності, віросповідання та політичних поглядів.

Міжнародна асоціація вже давно стала культурним брендом Придністров’я. Художники організували й з успіхом провели міжнародні симпозіуми, Великодній, Покровський, Стрітенський вернісажі, паломницькі проекти імені св. прп. Паїсія Величковського та св. Андрія Рубльова в Росії та ще в Абхазії, Україні, Румунії, Італії, благодійні акції «Плоди правди» для людей похилого віку та для дітей – вихованців інтернатів.

Шкільне дитинство вальсом відлітає

День, коли столичних медалістів запросили на центральну площу міста для вручення заслужених нагород, став для них найбільш урочистим і важливим. Золотими та срібними медалями держава відзначила їхню працелюбність, цілеспрямованість, величезне прагнення до знань, помножене на природну обдарованість, підтримку з боку дбайливих батьків та небайдужих учителів.

П’ятдесят вісім випускників Тирасполя і Дністровська справилися на «відмінно». І як результат – медаль, достойне визнання довгих років праці, безсонних ночей, символ знань і сили характеру, самовдосконалення і терпіння.

Головне фото Надія Полонська