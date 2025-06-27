Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 28 юние, ал зиарулуй ностру

Ын кадрул уней месе ротунде, организатэ де Университатя де Стат дин Нистрянэ «Т.Шевченко», а фост ремаркат кэ ын трекут мештешугуриле авяу ун скоп утилитар клар — хайне, унелте, обьекте де уз касник. Астэзь, еле сынт адеся практикате дин пасиуне, ка формэ де релаксаре сау пентру а пэстра вие о традицие. Тотушь, ын унеле казурь, еле девин о сурсэ де венит сау кяр мод де вяцэ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Суфлетул унуй мештешугар»

Ын анул 2025, пентру субвенцииле «лактате» ау фост алокате 4,2 милиоане де рубле. Менцинеря стабилитэций ын секторул агроиндустриал ал цэрий рэмыне уна динтре дирекцииле приоритате але Гувернулуй. Астфел, ын пофида ситуацией економиче дифичиле, ын 2024 ши ла ынчепутул анулуй 2025 крескэторий де анимале пентру лапте де асеменя с-ау букурат де сприжин.

Деталий гэсиць ын артиколул «Субвенций «лактате»

Ын сатул Строешть дин районул Рыбница а авут лок о сэрбэтоаре а апей пуре. Евениментул а абордат тема пэстрэрий сурселор де апэ. Тоць оаспеций ау фост ынтымпинаць ла комплексул де извоаре «Теплица», каре ынтрунеште 7 извоаре ку апэ диферитэ ла густ.

Деталий гэсиць ын артиколул «Папарудэ-рудэ»